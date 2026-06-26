Graz-Wahl: Woher die KPÖ-Wähler kommen

Zuletzt groß gefeiert hat die KPÖ in Salzburg: Mit Kay-Michael Dankl als Spitzenkandidat ist sie bei der Landtagswahl 2023 von kaum mehr als null auf 11,7 und bei der Kommunalwahl in der Stadt Salzburg wenig später von 3,7 auf 23,1 Prozent geklettert.

Die Beispiele lassen tief blicken: Mehr noch als andere Parteien sind Kommunisten abhängig vom personellen Angebot. Die Erfolge sind untrennbar mit Kahr und Dankl* verbunden. Ohne die beiden wären sie in diesem Ausmaß schwer bis unvorstellbar.