2nd Opinion: Kein sozialpartnerschaftlicher Fußball mehr

In anderen Gesellschaften, zum Beispiel in der britischen, war der Fußball schon immer als Aufstiegsmaschine anerkannt, und so wurde dann auf dem englischen Rasen auch gespielt: kompromisslos ehrgeizig. Dass man das heute auch auf den Wiener Fußballplätzen beobachten kann, wenn man einen Fußball spielenden Jugendlichen begleitet, würde ich zu den positiven Aspekten der Zuwanderung zählen. Man würde sich wünschen, dass sich die Mentalität, die man dort beobachten kann, schneller auch auf andere Kontexte wie Bildung ausbreiten würde, aber das ist eine andere Geschichte.

Österreich, das hat man auch im Spiel gegen Argentinien gesehen, spielt heute auf der Ebene des Nationalteams keinen sozialpartnerschaftlichen Fußball mehr, da sind junge Männer zu sehen, die mehr erreichen wollen als das Mittelmaß. Kann man daraus schließen, dass wir uns auch als Gesellschaft die aufreizende Gemütlichkeit der vergangenen Jahre abtrainiert haben und uns in Richtung Ehrgeiz, Offensive und Leidensbereitschaft orientieren?

Ich fürchte, es ist eher so, dass wir zu den Nationen gehören, in denen die fußballerische Entwicklung der gesellschaftlichen zumindest einen Schritt voraus ist, aber das werden die anderen 8.999.999 Nationaltrainer möglicherweise ein wenig anders sehen als ich.