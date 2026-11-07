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Fünf Tote und zahlreiche Verletzte bei Schießerei in Krakau

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Polizeieinsatz in Krakauer Innenstadt
©Afp, BARTOSZ SIEDLIK, APA
Bei einer Schießerei in der historischen Altstadt von Krakau sind am Samstagnachmittag mindestens fünf Personen getötet und zumindest zehn verletzt worden. Das berichteten zunächst lokale Medien unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher. Die Schüsse wurden aus einem fahrenden Fahrzeug am zentralen Marktplatz der 800.000 Einwohner zählenden südpolnischen Stadt abgegeben, hieß es in Augenzeugenberichten. Vorerst ist ein terroristischer Hintergrund nicht offiziell bestätigt.

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Der mutmaßliche Schütze wurde nach einem Fluchtversuch von einem Polizeibeamten angeschossen, festgenommen und in ein Spital gebracht, teilte die polnische Polizei auf X mit. Der Tatverdächtige hatte gegen 15.00 Uhr Ortszeit mit einer Langwaffe wahllos das Feuer auf Menschen eröffnet.

"Ein Mann ist mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz von Krakau gerast und hat begonnen, wahllos auf Passanten zu schießen", schilderte ein Polizeisprecher das Tatgeschehen. Der Tatverdächtige sei "neutralisiert" worden, nachdem es zu einem Schusswechsel mit der Polizei gekommen sei.

Der Mann habe sich zunächst nicht ergeben, sondern auf einschreitende Beamte gefeuert. Zwei Polizisten wurden dabei verletzt. Auf Facebook verbreiteten sich Videos, die zeigen, wie der verletzt am Boden liegende, mit einer Art Militäruniform und einem Helm bekleidete Tatverdächtige von der Polizei überwältigt wird.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk schrieb im Onlinedienst X von einem "tragischen" Vorfall. Er werde fortlaufend vom Innenminister unterrichtet. Der polnische Präsident Karol Nawrocki erklärte, seine Gedanken seien bei den Opfern, den Angehörigen und allen betroffenen Familien.

Over all view taken through a window on the scene where police work in the center in the historic center of Krakow, Poland, on November 7, 2026 where a gunman opened fire killing five people wounding around a dozen. Police said the shots had been fired in the afternoon from a car that rammed into the centre, before officers shot the perpetrator. (Photo by Bartosz SIEDLIK / AFP)

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