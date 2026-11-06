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1980er-Style: Original-Walkman-Kopfhörer bekommt Nachfolger

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Das Design des MDR-3R entspricht optisch weitgehend dem Original
©Sony, APA, dpa-tmn
Sonys blau-silberner Walkman TPS-L2 war 1979 eine Sensation: der erste tragbare Kassettenabspieler im Hosentaschenformat. Und er kam nicht allein: Ihm lag ein leichter, akustisch offener Bügelkopfhörer bei. Der prägte auch wegen seiner blauen oder leuchtend orangen Schaumstoff-Ohrpolster und mit den Metallbändern im Bügel zum Verstellen das Straßenbild der 1980er Jahre.

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Die Rede ist vom MDR-3L2 und seinen ähnlichen Schwestermodellen. Diesen Headphone-Style will Sony nun wieder zurück auf die Straßen bringen - und zwar mit dem MDR-3R, einem ebenfalls silbernen, kabelgebundenen On-Ear-Kopfhörer, dessen Design optisch weitgehend dem Original entspricht.

Selbst Verpackung und Bedienungsanleitung sollen sich am Original orientieren, wie der Hersteller mitteilt. Und zum Lieferumfang gehören auch die bekannten blauen und orangefarbenen Ohrpolster zum Austauschen. Wie schon in den 1980er Jahren kommt der Sound aus 23-mm-Treibern. Sony will die Klangabstimmung modernen Hörgewohnheiten angepasst haben, ohne sich komplett vom charakteristischen, ausgewogenen Klang des Originals zu entfernen.

Beim Anschluss überspringt der moderne MDR-3R dann aber mehrere Generationen mobiler Abspielgeräte vom Walkman über iPods und MP3-Player bis hin zu Smartphones mit einer Buchse für Klinkenstecker. Am Ende des Kabels baumelt nämlich kein Klinkenstecker mehr, sondern ein USB-C-Stecker. Außerdem hat Sony ein Mikro verbaut und in die Strippe eine Fernbedienung gehängt - für Anrufe und die Steuerung der Musikwiedergabe. Sony ruft für den MDR-3R knapp 60 Euro auf.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Sony/Sony

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA

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