Gesund essen: Schneller mit der Teller-Regel

Auch gewohnte und vertraute Gerichte lassen sich an diese Faustregel anpassen: Bei einer Linsensuppe etwa können Gemüse und Hülsenfrüchte die Grundlage bilden. Wer Würstchen dazu isst, kann sie als kleinere Beilage einplanen. Bei Reis, Brot oder Nudeln empfiehlt sich die Vollkornvariante, wenn sie passt.

Ein solcher Teller ist gut. Für eine gesunde Ernährung kommt es auf die Auswahl über mehrere Tage an. Die deutsche Stiftung Gesundheitswissen empfiehlt für einen gesunden Wochenplan, der dabei helfen soll, sich ausgewogen und gesund zu ernähren:

Wichtig für eine gesunde Ernährung: lieber Frisches als Fertigprodukte - und Süßes, Salziges und Frittiertes nur bewusst und in kleinen Mengen essen. Außerdem sollte man langsam und bewusst essen. Das fördert das Sättigungsgefühl. Und natürlich ist ausreichend Flüssigkeit wichtig, mindestens 1,5 Liter pro Tag in Form von Wasser oder ungesüßten Kräuter- und Früchtetees.