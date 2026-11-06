Herzogin Meghans Vater in den USA festgenommen

Das FBI bestätigte die Festnahme zunächst nicht. Die philippinische Polizei hatte am Mittwoch mitgeteilt, Ermittler hätten auf Datenträgern des 82-Jährigen Bilder von missbrauchten Kindern gefunden. Vergangene Woche hatte die Polizei die Einleitung von Ermittlungen zu einem Laptop angekündigt, der in einem vermutlich früheren Wohnsitz von Thomas Markle gefunden worden war.

Ende Oktober hatten britische Zeitungen wie die "Sun" berichtet, dass im Besitz von Meghans Vater in dessen früherem Haus auf den Philippinen Aufnahmen von Kindesmissbrauch gefunden worden seien. Demnach stieß Markles Sohn Thomas Markle Jr. auf die Bilder, als er Kisten in dem Haus durchsuchte.

Anfang dieser Woche durchsuchte zudem die mexikanische Polizei im Zuge laufender Ermittlungen gegen Thomas Markle einen Lagerraum. Laut der Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Baja California war der Lagerraum von Thomas Markle angemietet worden. Demnach erfolgte die Razzia nach einem anonymen Hinweis.

Meghan Markle hatte sich erschüttert über die Kinderpornografie-Vorwürfe gegen ihren Vater geäußert. Zugleich räumte die Herzogin ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht wisse. Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.

Thomas Markle hatte in Mexiko gelebt, bevor er 2025 nach Cebu auf den Philippinen zog. Anfang dieses Jahres kehrte er Medienberichten zufolge in die USA zurück. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er zurück.

Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.