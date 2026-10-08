Friedensnobelpreis wird verkündet

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In der norwegischen Hauptstadt Oslo wird am Freitag (11 Uhr) der Friedensnobelpreisträger 2026 verkündet. Die Jury hatte diesmal die Wahl aus 287 Kandidatinnen und Kandidaten - deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Darunter waren 208 Personen und 79 Organisationen. 2025 hatte die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado den Preis bekommen.

von APA