„Österreichsender“, Gebühren-Aus, nicht „belehrend“ : So stellt sich die FPÖ den ORF vor

„Wenn eine Parlamentspartei den ORF als 'Hauptpropaganda-Instrument der Bundesregierung' bezeichnet, ist das nicht nur sachlich falsch, sondern auch völlig unangemessen. Ich weise das in aller Schärfe zurück. Der ORF ist niemandes Propagandainstrument. Er ist unabhängig, der Objektivität verpflichtet und gehört keinem politischen Lager – sondern seinem Publikum“, hielt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher gegenüber der APA fest. Natürlich sei das Medienhaus nicht unfehlbar, aber man mache seine Hausaufgaben.

„Wir werden Strukturen reformieren und mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Interessant ist aber: Wenn ich mir ansehe, welchen ORF die FPÖ in ihrem Volksbegehren fordert, dann erkenne ich vieles von dem wieder, was der ORF heute bereits ist und wofür ihn die Menschen nutzen und schätzen: Information, Sport, Bildung, Kultur und Regionales. Einen ORF mit starken österreichischen Inhalten, der in allen neun Bundesländern präsent ist und täglich Millionen Menschen erreicht“, so Thurnher.

Sie merkte an, dass unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk keine Selbstverständlichkeit sei: „Man muss ihn wollen, man muss seine Unabhängigkeit schützen und man muss ihn immer wieder besser machen.“ Die Menschen in Österreich würden den ORF nutzen, weil er fixer Bestandteil ihres Alltags sei, Orientierung biete und verlässliche Qualität liefere. „Es wird Zeit, dass wir auch darüber wieder selbstbewusster sprechen. Denn der ORF gehört nicht einer Regierung, nicht einer Partei und auch nicht uns, die wir dort arbeiten. Er gehört den Menschen in Österreich. Und ich bin mir sehr sicher: Die allermeisten wollen nicht auf ihren ORF verzichten“, zeigte sich Thurnher kämpferisch.