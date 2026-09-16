Hildegard Aichberger: „Ich hoffe auf echte Reformen, fürchte aber Scheindebatten“

1. Als Grüne allein zu Haus: Was können Sie im ORF-Stiftungsrat neben Partei-Freundeskreisen erreichen?

Ich bin parteilos und als Unabhängige nominiert. Im Gremium bringe ich Themen ein und kann immer wieder Akzente setzen.

2. Was empfinden Sie als größte Unterschiede zur Funktionsperiode unter dem Vorsitz von Lothar Lockl?

Die Stimmung ist jetzt deutlich feindseliger, es geht viel mehr um Machtpolitik. Das wirkt sich auf die Arbeit im Stiftungsrat negativ aus.

3. Welche Hoffnungen und Befürchtungen haben Sie in Bezug auf das ministerielle ORF-Zukunftsforum?

Ich hoffe auf echte Reformen, vor allem eine Gremienreform, die den ORF unabhängig von Parteiinteressen macht. Ich fürchte Scheindebatten.

4. Erst Eva Blimlinger, nun Sigi Maurer: Wie stimm(t)en Sie sich mit den grünen Mediensprecherinnen ab?

Wir tauschen uns aus. Abgestimmt wird mit meinem eigenen Kopf.