Österreichs Medienbranche zwischen Sparpaketen, Streaming und viel PR-Sprech

Während der gewählte ORF-Chef Clemens Pig wenigstens das FPÖ-Volksbegehren erwähnte, gefiel sich der prominente Rest im Rückfall auf den üblichen unverbindlichen PR-Sprech von Politik und Medien. Nur Staatssekretär Alexander Pröll überraschte mit seiner inhaltlichen wie rhetorischen Weiterentwicklung. Die heimlichen Headliner hingegen unterschritten ihren gewohnten Diskursanspruch.

Am Gespräch mit Ex-Erste-Chef Andreas Treichl und Noch-Discovery-Boss Gerhard Zeiler interessierte zudem seine gleichzeitige Präsenz mit Babler, als dessen Nachfolger er sich seit Monaten handeln lässt. Besonders empfohlen hat ihn dieser Auftritt nicht. Die beiden erinnerten trotz ihres wertvollen Erfahrungsschatzes zu sehr an Waldorf und Statler – die besserwisserischen Balkon-Muppets. Aber es passte zum Gesamtniveau, so wie dieses zum Austro-Standard von Politik und Medien. Auch ohne den kaum vertretenen Boulevard.