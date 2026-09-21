US-Sender berichten nicht mehr über Trump

Die US-Nachrichtensender CNN und MS NOW sowie das Magazin „Politico“ haben eine Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump eingereicht. Damit wollen sie ihre im ersten Verfassungszusatz der US-Verfassung verankerten Rechte schützen, wie die Medienhäuser am Montag mitteilten.

Sie reagierten damit auf die Ankündigung von Trump, diese Medien vom Gelände des Weißen Hauses zu verbannen. Mehrere US-Sender wollen zudem die Berichterstattung über Trump einschränken.