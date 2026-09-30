Alexandra Wachter: „Im richtigen Moment präsent sein, kritisch nachfragen, einordnen“

1. Die größten Arbeitsunterschiede zwischen Ihnen und Ihrer Schwester, einer Journalistin in Mexiko?

Sie leitet TV-Produktionen, ich bin Politikjournalistin und Moderatorin. Unsere Aufgaben sind verschieden. Mein Vorbild ist sie geblieben.

2. Ihr Vater starb früh, Sie wurden früh Mutter, dann noch Wechsel Tirol–Wien: Wie prägen diese Brüche?

Ich musste sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen. Das hat meinen Blick für Menschen geschärft, deren Leben nicht geradlinig abläuft.

3. Worin sehen Sie als Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien den größten Gender-Nachholbedarf?

Bei der Machtverteilung. Wer über Personal, Budgets und Inhalte entscheidet, prägt unsere Öffentlichkeit. Deswegen ist Parität essenziell.

4. Aber Sie haben ja Ihr eigenes Hirn: Was hat Ihnen die Interview-Antwort von Sebastian Kurz gebracht?

Viel Aufmerksamkeit. Für Interviews wie dieses erhielt ich den Hochner- und den Rode-Preis – für akribische Vorbereitung und Hartnäckigkeit.