ORF-Volksbegehren: Kickls auffällige Zurückhaltung

Fünf Tage nach Aviso eines (Anti-)ORF-Volksbegehrens im Oe24.tv-Sommergespräch mit Isabelle Daniel und Niki Fellner auf eine Wiederholung dieser Ankündigung zu verzichten, wirkte allerdings verblüffend. Denn der Talk im Privatsender hatte im Schnitt nur 84.000 Seher, das Interview auf dem Küniglberg hingegen 786.000 (2025 vor der endgültigen Daten-Gewichtung 706.000). Es war also das weitaus meistgesehene der fünf Gespräche. Christian Stocker (531.000), Andreas Babler (517.000), Beate Meinl-Reisinger (501.000) und Leonore Gewessler (482.000) lagen deutlich dahinter.

Kickls Zurückhaltung vor Bablers großem Konvent zur öffentlich-rechtlichen Kurssetzung dürfte der Vorsicht entspringen, die Latte nicht zu hoch zu legen. Denn jedes Rundfunk-Volksbegehren wird an der Premiere dieses Mittels direkter Demokratie gemessen. 1964 gab es 830.000 Stimmen pro ORF-Unabhängigkeit. Drei Nachfolger gegen Rundfunkgebühr (2018, 2022 und 2023) kamen nicht einmal auf die Hälfte. Außerdem unterliegt das Instrument enormer Inflation: Aktuell harren 36 auf Unterstützungserklärungen, von den bisher 114 gab es genau die Hälfte erst ab 2022. Meist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein FPÖ-Vorstoß auf diesem Weg wird ein harter Test der ParteiMobilisierungs­fähigkeit.