Stefan Lenglinger: „Rassismus kenne ich seit der Kindheit und hat mich sehr geprägt“

Von der „ZIB 2“ bis zum Nachrichtenjournalismus auf Instagram: ORF-Moderator Stefan Lenglinger spricht im NEWS-„Achterl“ über seine Arbeit für unterschiedliche Zielgruppen, seine beruflichen Ziele und darüber, wie ihn Rassismus seit der Kindheit geprägt hat.
1. Tages-„ZIB“, „ZIB Flash“, „ZIB Talk“, „ZIB“-Pod- und -Vodcast: Welches Format mögen Sie warum am liebsten?
Ich würde auf keines verzichten wollen, am meisten mag ich Abwechslung. Momentan die Gespräche im Podcast. Interviews sind das Spannendste.
2. Nach acht Monaten Vertretung von Martin Thür in der „ZIB 2“: Ist ihre ständige Moderation ein Traumziel?
Muss nicht sein. Traumziel: Nachrichtenjournalismus für alle in Österreich. „ZIB 2“ ist eine Institution, neue Formate gewinnen an Relevanz.
3. ORF 1, ORF 2 und 85.000 Followerauf Instagram: Wie verändern Sie für die Zielgruppen Ihre Ansprache?
Auf ORF 2 sehe ich vorm inneren Auge meine Tante. Bei Insta meine FH-Studenten. Ich spreche wie mit ihnen in echt. ORF 1 liegt dazwischen.
4. Sie machen Moderation plus Erklärjournalismus. Reizen Sie Leitungsfunktionen oder Korrespondentenjobs?
Beides aktuell nicht. Ich verstehe den Reiz von Führung, sehe aber andere, die das besser können. Nicht jeder Journalist wird guter Manager.
5. Sie sind die heißeste journalistische Ösi-Nachwuchsaktie: Warum ist das eher Ansporn oder Belastung?
Bin ich das? Ich kenne weitere, die ins Aktienportfolio müssen. Druck habe ich in vergangenen Jahren mehr verspürt, Ansporn ist sowieso da.
6. Wie intensiv sind Sie mit Rassismus konfrontiert? Wie gehen Sie damit um? Verändern Sie die Angriffe?
Rassismus kenne ich seit Kindheitstagen, hat mich sehr geprägt. Heute passiert es v. a. online. Ich weiß mich da entschlossen zu wehren.
7. Welche Austro-Klischees über Migrationshintergründe gehen Ihnen warum am meisten auf die Nerven?
Unterschätzt wird, wie stark viele Menschen mit Migrationshintergrund Österreich als Heimat begreifen. Es abgesprochen zu bekommen, tut weh.
8. Sie spielen Fußball im Mittelfeld: Welcher alte weiße Mann hat sie dort warum am meisten beeindruckt?
Aus der Distanz: Lionel Messi, bis heute. Ein Fußballer ist mit 39 längst alt. Aus nächster Nähe: Peter Resetarits. Beide haben Kampfgeist.
Steckbrief
Stefan Lenglinger
Stefan Lenglinger studierte Journalismus, Medienmanagement und internationale Entwicklung, jobbte nebenbei als Model und kam 2015 zum ORF. Er war Redakteur für „Bürgeranwalt", „Sommergespräche" und „Report", präsentiert seit 2020 „ZIB"-Sendungen und vertrat Martin Thür acht Monate in der „ZIB 2"