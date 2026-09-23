Stefan Lenglinger: „Rassismus kenne ich seit der Kindheit und hat mich sehr geprägt“

1. Tages-„ZIB“, „ZIB Flash“, „ZIB Talk“, „ZIB“-Pod- und -Vodcast: Welches Format mögen Sie warum am liebsten?

Ich würde auf keines verzichten wollen, am meisten mag ich Abwechslung. Momentan die Gespräche im Podcast. Interviews sind das Spannendste.

2. Nach acht Monaten Vertretung von Martin Thür in der „ZIB 2“: Ist ihre ständige Moderation ein Traumziel?

Muss nicht sein. Traumziel: Nachrichtenjournalismus für alle in Österreich. „ZIB 2“ ist eine Institution, neue Formate gewinnen an Relevanz.

3. ORF 1, ORF 2 und 85.000 Followerauf Instagram: Wie verändern Sie für die Zielgruppen Ihre Ansprache?

Auf ORF 2 sehe ich vorm inneren Auge meine Tante. Bei Insta meine FH-Studenten. Ich spreche wie mit ihnen in echt. ORF 1 liegt dazwischen.

4. Sie machen Moderation plus Erklärjournalismus. Reizen Sie Leitungsfunktionen oder Korrespondentenjobs?

Beides aktuell nicht. Ich verstehe den Reiz von Führung, sehe aber andere, die das besser können. Nicht jeder Journalist wird guter Manager.