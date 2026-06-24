Herbert Kickl legt jetzt alle Hemmungen ab

Rechtsextreme Gruppen, wie die „Identitäre Bewegung Österreichs“, haben es weit gebracht. Im jüngsten Verfassungsschutzbericht heißt es, es zeichne sich ab, dass sie die Wortschöpfung „Remigration“ nicht nur in das Parteiprogramm rechter Parteien bringen, sondern europaweit verbreiten wollten.

Mittlerweile ist er bei Vertretern der deutschen AfD genauso gebräuchlich wie bei der FPÖ hierzulande, und deren Chef Herbert Kickl versucht jetzt sogar, ihn in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. In einem eigenen „Remigrationssong“ lässt er ihn nicht als etwas Brutales darstellen; sondern vielmehr zynisch als etwas, was mit einem modernen „Airbert One“-Flieger durchgeführt werden könnte und mit dem für Land und Leute nur Befreiend-Positives einhergehen würde.