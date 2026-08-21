Wie Finnland zum Bollwerk gegen „Fake News“ und hybride Bedrohungen wurde

Finnland starte sehr früh mit der Vermittlung von digitalen und Medien-Kompetenzen, erläutert Kivinen. Bereits im Kindergarten lernten die Kleinen, wie Künstliche Intelligenz (KI) Märchen produzieren könne und wie Filme und andere Medieninhalte erstellt werden. Fließend lesen und schreiben zu können sei die Grundlage.

Wer gut und viele Bücher lese, sei auch weniger anfällig für Desinformation, ist der Experte überzeugt. Als Faktenchecker, der auch Trainings in Österreich in Kooperation mit dem ORF und der Kleinen Zeitung durchgeführt hat, hält Kivinen das sogenannte „Prebunking“ – das vorbeugende Warnen vor Falschinformationen – für sehr effektiv. Hingegen hält er wenig von Social-Media-Verboten für Jugendliche. In Australien sei das Verbot weitgehend umgangen worden.

Finnland ist laut einer Untersuchung des „Reuters Institute“ und der Universität Oxford das Land mit dem höchsten allgemeinen Vertrauen in Medien (69 Prozent). Umfragen zufolge ist auch das Vertrauen in Behörden und Institutionen in Finnland hoch. In Sachen Medienkompetenz nimmt das nordische Musterland laut dem diesjährigen Index des „Open Society Instituts Sofia“ europaweit den ersten Platz ein, während Österreich auf Rang elf von 41 Staaten steht.