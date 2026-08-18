Eugen A. Russ: Die graue Eminenz hinter der Fusion Russmedia und Moser Holding

Auch der Westen ist eine Frage des Standorts. Das für die ORF-Zentrale vorgeschlagene Führungsteam, das der Stiftungsrat am Dienstag bestellen sollte, wirkt ungewöhnlich Tirol-lastig. General Clemens Pig, Finanzchefin Silvia Lieb und Plattform-Direktorin Angelika Simma-Wallinger kommen von dort. Dass Letztere in Dornbirn aufgewachsen und noch ORF-Chefredakteurin ist, relativiert ihren Geburtsort Innsbruck, wo für den Tag nach dem Küniglberg-Showdown ein für den Westen folgenreicherer Medien-Abgleich mit dem Ländle geplant war. Eugen A. Russ hatte sich in der Moser Holding (MoHo) angekündigt.

Das kleine, exklusive Treffen vor dem per Monatsende geplanten Closing diente einem der größten, aber unterbelichteten Branchen-Deals der vergangenen Jahrzehnte: Vorarlbergs Russmedia schluckt Tirols MoHo. Die eine Gründerfamilie zieht sich zugunsten der anderen zurück, die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) bleibt als Minderheitsgesellschafter an Bord – nun mit 23 Prozent an der von der Wettbewerbsbehörde bereits genehmigten Fusion.