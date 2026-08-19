Gerold Riedmann: „Gäb's mehr Zeit, wäre ich lieber öfter Podcast-Host“

1. 483.000 Digital-User + 542.000 Print-Leser täglich: Für wen ist die Marke Standard klarer erkennbar?

Unser Herz schlägt digital, viele schätzen uns auch gedruckt. Die Webseite prägt die Marke. Auch Podcasts, YouTube, Insta sind Der Standard.

2. Drittgrößte Online-, aber drittkleinste Abo-Zeitung: Wie wichtig sind Print-Abos für das Gesamte?

Wichtig, aber von 115.000 Abos sind 55 Prozent bereits digital. Am stärksten wächst das Smart-Abo, mit dem wir im Mai neu gestartet sind.

3. derstandard.at hat keine klassische Pay-Wall, aber nicht alles gratis. Bitte um System-Erklärung!

„Smart“ bietet Inhalte für Abonnenten, „Pur“ ist trackingfrei. Neue User kommen über Gratis-Artikel. Reichweite und Abo brauchen einander.

4. Wo sehen Sie die Positionierung des Standards im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern Presse und Kurier?

Relevanz durch investigative, kraftvolle Recherche. Unsere Liveticker sind einzigartig, wie auch die bis zu 85.000 täglichen Postings.