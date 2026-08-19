Gerold Riedmann: „Gäb's mehr Zeit, wäre ich lieber öfter Podcast-Host“

Seit April 2024 ist Riedmann Chefredakteur des „Standard“. Im „Achterl“ spricht er über Digitalstrategie, Abos, KI und seine Lust am Podcasten.
1. 483.000 Digital-User + 542.000 Print-Leser täglich: Für wen ist die Marke Standard klarer erkennbar?
Unser Herz schlägt digital, viele schätzen uns auch gedruckt. Die Webseite prägt die Marke. Auch Podcasts, YouTube, Insta sind Der Standard.
2. Drittgrößte Online-, aber drittkleinste Abo-Zeitung: Wie wichtig sind Print-Abos für das Gesamte?
Wichtig, aber von 115.000 Abos sind 55 Prozent bereits digital. Am stärksten wächst das Smart-Abo, mit dem wir im Mai neu gestartet sind.
3. derstandard.at hat keine klassische Pay-Wall, aber nicht alles gratis. Bitte um System-Erklärung!
„Smart“ bietet Inhalte für Abonnenten, „Pur“ ist trackingfrei. Neue User kommen über Gratis-Artikel. Reichweite und Abo brauchen einander.
4. Wo sehen Sie die Positionierung des Standards im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern Presse und Kurier?
Relevanz durch investigative, kraftvolle Recherche. Unsere Liveticker sind einzigartig, wie auch die bis zu 85.000 täglichen Postings.
5. Was war die größte Umstellung für Sie, als Sie nach München und Vorarlberg 2024 nach Wien kamen?
Käsknöpfle oder Wiener Schnitzel? Nein, die größte Umstellung in den vergangenen Jahren hat klar die KI mit ihren Möglichkeiten gebracht.
6. Sie wurden schon als Medienmanager ausgezeichnet. Was prägt sie mehr: Journalismus oder Management?
In beiden Rollen geht’s ums Möglichmachen von Journalismus. Mein größter Antrieb ist es, Dinge zu hinterfragen, sie neu zu denken.
7. Wenn Sie eine Added-Task-Wahl hätten: Wären Sie lieber zusätzlich Herausgeber oder Geschäftsführer?
Gäb’s mehr Zeit, wäre ich lieber öfter Podcast-Host. Da kann ich meinen Radio- und TV-Wurzeln frönen und das Feedback ist sehr motivierend.
8. Warum haben Sie sich nicht für den ORF-Generaldirektor beworben? Was nicht ist, kann noch werden?
Danke für die Blumen, aber ich genieße die Freiheit beim Standard wirklich sehr. Über den ORF berichten wir lieber, ohne Eigeninteressen.
Steckbrief
Gerold Riedmann
Gerold Riedmann ist als 19-Jähriger bei tv.münchen gestartet und moderierte parallel auf Radio Gong. Zurück daheim leitete er u. a. Vorarlberg Online und Russmedia Digital. Ab 2015 war er Geschäftsführer von Russmedia Österreich und Chefredakteur der VN. Seit April 2024 ist er Chefredakteur des Standard.