Die dunkle Kehrseite von „Paw Patrol“

Wenn Sie seit der Erstausstrahlung von „Paw Patrol“ im Jahr 2013 kein Vorschulkind mehr hatten (oder selbst eines waren), könnte die Serie an Ihnen vorbeigegangen sein. Dabei handelt es sich um einen weltweiten Giganten mit mehr als einem Dutzend Staffeln, einem riesigen Spielzeugimperium und mittlerweile drei Kinofilmen.

Kritiker – darunter vermutlich auch Eltern, die es leid sind, so viel Schund ertragen zu müssen – haben die unterschwelligen Botschaften der Serie eifrig analysiert. Davon zu hören, ist ein wenig so, als würde man erst spät zur Manosphäre stoßen: Beides ist erstaunlich populär und gilt als potenziell schädlich.