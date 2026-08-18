Meta vor Milliardenprozess wegen Suchtgefahr durch soziale Medien

Es handelt sich um den ersten Bundesprozess in einem breit angelegten Rechtsstreit, der auch TikTok, Snapchat und YouTube betrifft. Die Firmen sehen sich mit Klagen von Familien, Schulbehörden und US-Bundesstaaten konfrontiert, die ihnen vorwerfen, die psychische Gesundheit von Jugendlichen geschädigt zu haben. Der Meta-Konzern soll Facebook und Instagram bewusst so gestaltet haben, dass Jugendliche möglichst lange auf den Plattformen bleiben.

Die Bundesstaaten fordern von Meta nach einer noch vorläufigen Berechnung rund 193 Milliarden Dollar an Strafzahlungen. Zusätzlich verlangen die Kläger eine grundlegende Neugestaltung der Plattformen für Minderjährige. Vorgesehen sind etwa strengere Vorgaben für Bildschirmzeit und Benachrichtigungen, Einschränkungen bei automatischem Scrollen und Empfehlungen sowie eine verlässlichere Altersprüfung.