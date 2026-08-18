ORF-Wahl: Westenthaler bringt Popularbeschwerde gegen Pig-Bestellung ein

Pig selbst zeigte sich in vergangenen Interviews erstaunt darüber, wie schnell man schubladisiert werde. Sein ganzes Berufsleben sei von Unabhängigkeit geprägt gewesen und das werde auch so bleiben, hielt er nach kolportierter Unterstützung der Bundesregierung gefragt fest. Er habe keine Zusagen für die Funktion des ORF-Generals erhalten. Auch mit seiner jüngst erfolgten Auswahl für die 13 ORF-Direktorenposten sah er einen wichtigen Schritt zur weiteren „Emanzipierung des ORF von politischer Einflussnahme“ gegeben. Für das Auswahlverfahren zog Pig externe Berater hinzu, um ein transparentes, objektives und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen, das den Gesetzesvorgaben entspreche.

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Lederer hatte bereits im Juli im Gespräch mit der APA darauf hingewiesen, dass man im Vorfeld der Wahl Expertinnen und Experten beigezogen habe, um für einen gesetzeskonformen Prozess zu sorgen. Auch hätten sich zahlreiche qualifizierte Medienmanagerinnen und -manager beworben, was auf Vertrauen in das Verfahren hindeute. Er sei „zuversichtlich“, dass die Beschwerde keinen Erfolg haben werde.

Westenthaler hofft auf eine rasche Entscheidung der KommAustria. Diese äußerte sich auf APA-Anfrage bisher nicht zu der Beschwerde. Man wolle jedenfalls „sämtliche Distanzen durchlaufen“, kündigte Westenthaler einen – falls nötig – Gang bis zum Europäischen Gerichtshof an. Dieser solle die Wahl „für nichtig erklären“, so das Ziel des Beschwerdeführers, der auch gegen die am 11. August durch den ORF-Stiftungsrat erfolgte Bestellung der in Summe 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren, die auf Basis eines Vorschlags von Pig nominiert waren, vorgehen möchte. Auch hier gebe es „massive Hinweise“, dass das EMFA nicht eingehalten worden sei.