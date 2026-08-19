Der Unerbittliche: ORF-Journalist Armin Wolf wird 60

Teile des Publikums stören die vielen Unterbrechungen durch Wolf, manch Interviewte sprechen von Verhörraum oder Anklagebank, auf der man sich wähnt, wenn man neben dem Journalisten Platz nimmt. Wolf selbst betonte im Vorjahr in einem „ZiB“-Video, dass er „oft und sehr ungern“ unterbreche. Aber in Wahrheit sei es vielmehr unhöflich, wenn nicht auf Fragen geantwortet werde oder die Antworten weit länger ausfielen, als es in einem TV-Interview üblich.

Seine Studiogäste seien Profis und machten dies bewusst. Es sei aber nun mal Aufgabe eines Politinterviews, die Argumentation des Gastes zu hinterfragen und ihn mit Einwänden zu konfrontieren.

Die Parteizugehörigkeit spiele dabei keine Rolle, beteuerte Wolf. Er gehe wie ein Arzt vor, der jeden Patienten gleichbehandeln müsse. „Ich operiere, was kommt“, sagte er. Restlos zufrieden sei er nur mit den wenigsten seiner über 3.000 Interviews – darunter eines mit Wladimir Putin aus 2018, für das er viel internationales Lob erhielt.