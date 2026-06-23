Leitartikel: Die große Bildungsheuchelei

Warum beschäftigt uns dieser „Papierflieger“ so sehr? Die Erklärung mit Prestige und Bildungsdünkel liegt schnell auf dem Tisch. Aber sie erklärt nur einen Teil des Phänomens. Die Matura steht auch für die Freiheit, sich noch nicht festlegen zu müssen: Studium, Fachhochschule, Auslandsjahr – oder doch etwas ganz anderes? Natürlich denken viele Eltern so. Das ist rational. Auch das ist elterliche Fürsorge. Die Matura hält Türen offen. Wer weiß schon mit 14 Jahren, was er einmal werden möchte? Sie ist für viele auch eine Versicherung gegen zu frühe Festlegungen.

Während dieser Tage die wichtigste Prüfung des Landes über die Bühne gegangen ist, übersehen wir in gleicher Regelmäßigkeit jene, von denen wir behaupten, dass wir viel zu wenige davon haben. Jene, von denen wir uns zuraunen, dass sie die eigentlichen Gewinner am Arbeitsmarkt sind. Es geht in dieser Erzählung immer um die Reifen. Und um die Ignorierten. Mit diesem Problem stehen wir nicht allein da. In vielen Ländern wächst die Erkenntnis, dass ein einseitiger Fokus auf akademische Bildungswege zu einem Ungleichgewicht am Arbeitsmarkt führt. Deutschland und Österreich lassen kaum eine Gelegenheit aus, ihr duales Ausbildungssystem als Erfolgsmodell zu präsentieren. Umso bemerkenswerter ist, wie selten über dessen Probleme gesprochen wird.