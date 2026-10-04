Der 47-jährige Kulbergs hatte im Wahlkampf auf das Thema Sicherheit gesetzt und versprochen, die Verteidigungsausgaben bei fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu halten. Seine pro-russischen Konkurrenten forderten hingegen ein Ende der Ukraine-Hilfe. Die Chefin der Partei Souveräne Macht, Julia Stepanenko, sagte, der Krieg dürfe nicht finanziert werden. Der Sieg für die Ukraine müsse durch Friedensgespräche errungen werden.

Kulbergs war erst im Mai an die Macht gekommen, nachdem die vorherige Koalition über dem Umgang mit verirrten Militärdrohnen zerbrochen war. Obwohl die Drohnen aus der Ukraine stammten, machen Regierungsvertreter Russland für deren Kursabweichung verantwortlich.