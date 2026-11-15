Emmerling will Fußfessel für unmündige Straftäter

"Das wirkt abschreckend, und man hat elektronische Überwachung über dieses Kind. Das Ziel muss immer sein, diese Kinder zu resozialisieren, Gewaltspiralen zu durchbrechen und auf der anderen Seite die Bevölkerung zu schützen", erläuterte Emmerling. Sie hatte bezüglich unmündiger Intensivtäter bereits am Samstag bei der Wiener Landesmitgliederversammlung ihrer Partei die Bundesregierung zum Handeln aufgerufen, aber betont, keine Zehn- oder Zwölfjährigen im Gefängnis sehen zu wollen.

"Wir brauchen eine einheitliche Lösung, aber es ist noch immer keine am Tisch. Die Fußfessel kann man in vielerlei Hinsicht einsetzen. Einerseits präventiv, wenn sich ein Kind radikalisiert oder mit Straftaten beginnt. Andererseits ergänzend zur Unterbringung in einer Auszeit-WG, damit ich weiß, wo dieses Kind ist, wenn es ausbüxt", sagte sie in der "Krone".