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Emmerling will Fußfessel für unmündige Straftäter

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Politik
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Wiener Jugendstadträtin für einheitliche Lösung in Österreich
©APA, GEORG HOCHMUTH
Die Wiener Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) will der Bundesregierung die Einführung von möglichen Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter vorschlagen. "Eine Auszeit-WG ist das eine, aber wir müssen über weitere Maßnahmen nachdenken", sagte sie im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe). Was sie sich ergänzend vorstellen könne, sei "die Möglichkeit einer Fußfessel."

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"Das wirkt abschreckend, und man hat elektronische Überwachung über dieses Kind. Das Ziel muss immer sein, diese Kinder zu resozialisieren, Gewaltspiralen zu durchbrechen und auf der anderen Seite die Bevölkerung zu schützen", erläuterte Emmerling. Sie hatte bezüglich unmündiger Intensivtäter bereits am Samstag bei der Wiener Landesmitgliederversammlung ihrer Partei die Bundesregierung zum Handeln aufgerufen, aber betont, keine Zehn- oder Zwölfjährigen im Gefängnis sehen zu wollen.

"Wir brauchen eine einheitliche Lösung, aber es ist noch immer keine am Tisch. Die Fußfessel kann man in vielerlei Hinsicht einsetzen. Einerseits präventiv, wenn sich ein Kind radikalisiert oder mit Straftaten beginnt. Andererseits ergänzend zur Unterbringung in einer Auszeit-WG, damit ich weiß, wo dieses Kind ist, wenn es ausbüxt", sagte sie in der "Krone".

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