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Doskozil nach OP zurück im Büro

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Landeshauptmann zurück im Büro
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Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat nach seiner Kehlkopfentfernung im April nun mit dem Training seiner neuen Stimme mit logopädischer Begleitung begonnen. Der Wundheilungsprozess sei weitgehend abgeschlossen, berichtete er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Er absolvierte am Dienstag auch die ersten internen Termine in seinem Büro im Eisenstädter Landhaus.

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Wenige Wochen nach der Operation habe er bereits die ersten Worte gesprochen - "kaum jemand wird sich vorstellen können, was das für ein befreiendes Gefühl für mich war", so der Landeshauptmann. Nach der Abheilung heiße es jetzt "üben, üben, üben" und dies sei wie das Erlernen eines Instruments. Bis es auch für öffentliche Auftritte wieder passt, brauche er noch etwas Geduld, meinte Doskozil.

Mit seinem Büro und dem Landesregierungsteam sei er in den vergangenen Wochen in ständigem Austausch gewesen und die Arbeit erfolgte auf elektronischem Weg. Am Dienstag jedoch sei er ins Büro zurückgekehrt: "Das ist der Auftakt zur schrittweisen Rückkehr in einen gewohnten Arbeitsalltag."

Doskozil litt seit mehreren Jahren an einer Verknöcherung des Kehlkopfs. Nach zahlreichen Eingriffen wurde ihm dieser im April schließlich zur Gänze entfernt. Die Stimme soll somit künftig "kein Handicap" mehr sein, hatte sein behandelnder Arzt Andreas Dietz nach der Operation erklärt.

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