Leitartikel: Braucht Deutschland etwas mehr Trumpismus?

Hochgerissene Arme. Geballte Fäuste. Jubel. Die Szenen erinnern eher an einen Last-Minute-Sieg im Fußballstadion als an eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen. Doch genauso reagierte Österreichs Delegation in New York. Ein diplomatischer Erfolg. Jubel in Wien.

In Berlin dagegen: Ernüchterung. Ratlosigkeit. Nach Deutschlands überraschendem Scheitern bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat waren die Urteile schnell gefällt: „Blamage“, „Quittung“, „Niederlage“. Die Bundesregierung habe den Wahlkampf verschlafen. Die Haltung zu Israel und Gaza habe Stimmen gekostet. Im Globalen Süden sei Vertrauen verloren gegangen. Russland habe gegen die deutsche Kandidatur gearbeitet. Vielleicht auch die Wahrnehmung deutscher Doppelstandards im Völkerrecht. Oder der häufig moralisierende Ton in der Außenpolitik.