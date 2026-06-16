Leitartikel: Braucht Deutschland etwas mehr Trumpismus?

Deutschlands Niederlage bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat ist mehr als ein diplomatischer Rückschlag. Sie wirft eine unbequeme Frage auf: Entspricht das finanzielle Gewicht der Bundesrepublik noch jenem politischen Einfluss, den Berlin für sich beansprucht?
Hochgerissene Arme. Geballte Fäuste. Jubel. Die Szenen erinnern eher an einen Last-Minute-Sieg im Fußballstadion als an eine Abstimmung bei den Vereinten Nationen. Doch genauso reagierte Österreichs Delegation in New York. Ein diplomatischer Erfolg. Jubel in Wien.
In Berlin dagegen: Ernüchterung. Ratlosigkeit. Nach Deutschlands überraschendem Scheitern bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat waren die Urteile schnell gefällt: „Blamage“, „Quittung“, „Niederlage“. Die Bundesregierung habe den Wahlkampf verschlafen. Die Haltung zu Israel und Gaza habe Stimmen gekostet. Im Globalen Süden sei Vertrauen verloren gegangen. Russland habe gegen die deutsche Kandidatur gearbeitet. Vielleicht auch die Wahrnehmung deutscher Doppelstandards im Völkerrecht. Oder der häufig moralisierende Ton in der Außenpolitik.
Überschätzter Einfluss
All das mag eine Rolle gespielt haben. Doch keine dieser Erklärungen beantwortet die eigentliche Frage: Hat Deutschland seinen Einfluss überschätzt? Die Lehre dieser Abstimmung: Geld und Einfluss sind nicht dasselbe. Deutschland gehörte 2023 mit mehr als 5,1 Milliarden Euro an Beiträgen zum UN-System zu den zweitgrößten Geldgebern nach den USA.
Hart formuliert: Die Welt nimmt deutsches Geld weiterhin gern. Politischer Einfluss folgt daraus offenbar nicht automatisch. Die Bundesrepublik ist auch der größte Nettozahler der Europäischen Union und zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Kaum ein anderes Land wird von seinen Partnern so regelmäßig aufgefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Lange Zeit galt: Wer zahlt, stabilisiert und Verantwortung übernimmt, gewinnt politischen Einfluss. Doch genau diese Gewissheit gerät zunehmend ins Wanken.
Das Führungsdilemma
Deutschland soll zahlen. Deutschland soll liefern. Deutschland soll aufnehmen. Deutschland soll führen. Doch sobald Berlin eigene Interessen formuliert, heißt es: Deutschland dürfe nicht dominieren. Keine Sonderrolle beanspruchen. Doch nicht führen. Genau in diesem Spannungsverhältnis liegt das strategische Dilemma deutscher Außenpolitik.
Gezahlt wird natürlich nicht aus Großzügigkeit, sondern aus Eigeninteresse. Kaum ein anderes Land profitiert so stark von offenen Märkten, stabilen Institutionen und einer regelbasierten internationalen Ordnung. Umso mehr stellt sich die Frage, welches politische Gewicht aus diesem Engagement erwächst.
Die Rechnung
Noch wird die Niederlage als diplomatischer Betriebsunfall abgetan. Dabei drängt sich eine weitere Frage auf: Was erwartet Deutschland von seinem finanziellen, diplomatischen und militärischen Engagement? Lautet die Antwort: gar nichts, dann ist diese Abstimmung bedeutungslos. Lautet sie hingegen: Einfluss, Unterstützung und Gestaltungsmacht, dann muss Berlin erklären, warum diese Rechnung offenbar nicht mehr aufgeht.
Wenn die Diagnose stimmt, dass materielles Gewicht und politischer Einfluss zunehmend auseinanderfallen, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Eine Möglichkeit wäre, alles beim Alten zu belassen: hohe Beiträge, hohes Engagement, hohe Erwartungen. Denkbar wäre aber auch ein Kurswechsel.
Nicht: Was erwartet die Welt von Deutschland? Sondern: Was nützt den eigenen Interessen – und damit Europa? Das würde keinen Bruch mit dem Multilateralismus bedeuten. Aber vermutlich eine andere Sprache. Mehr Interessenpolitik. Härtere Verhandlungen. Mehr Bereitschaft, Beiträge, Einfluss und Reformen miteinander zu verknüpfen.
Anspruch vs. Wirklichkeit
Deutschland ist zu groß, um einfach ein weiterer Nationalstaat zu sein. Für die Rolle einer Weltmacht reicht das Gewicht allerdings ebenfalls nicht. Deshalb folgt seit Jahren derselbe Ruf: mehr Europa. Mehr Gemeinsamkeit. Mehr gemeinsames Auftreten. Doch gerade dort, wo es um Macht, Interessen und Sicherheit geht, erweist sich europäische Geschlossenheit oft als Anspruch, nicht als Wirklichkeit.
Die radikalste Antwort wäre außenpolitische Zurückhaltung. Wenn Engagement weniger Einfluss erzeugt als erwartet, könnte der Ruf nach einer stärkeren Konzentration auf Kerninteressen lauter werden: Wirtschaft. Technologie. Sicherheit. Doch wer würde jene Verantwortung übernehmen, die Berlin bislang mitträgt?
Selbstprüfung
Wäre das in Teilen Trumpismus? Manche werden das behaupten. Doch zwischen dem Rückzug aus internationaler Verantwortung und der Frage, ob Engagement, Einfluss und Interessen noch im richtigen Verhältnis stehen, liegt ein erheblicher Unterschied. Das eine wäre Trotz. Das andere Machtpolitik. Man kann sie ablehnen. Ignorieren lässt sie sich nicht.
Die Welt von 2026 ist geprägt von Machtkonkurrenz, geopolitischen Interessen und Blockbildung. Ist Deutschland zur Selbstprüfung bereit – oder lediglich zur nächsten Kandidatur? Wer seine tatsächliche Stellung erkennt, verliert nicht an Einfluss. Er gewinnt die Fähigkeit, ihn gezielter einzusetzen. Die eigentliche Frage lautet nicht, wer in New York gewonnen hat. Sondern welches Selbstverständnis Deutschland in einer zunehmend multipolaren Welt für sich beansprucht.
Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: gulnerits.kathrin@news.at
Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 24/2026 erschienen.