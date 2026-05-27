„Lebensversicherung“-Prozess: Strache nennt Vorwürfe „völlig unbegreiflich“

Er sei „rund um die Uhr als Parteiobmann quer durch alle neun Bundesländer unterwegs gewesen“, tat Strache kund. 2005 habe er die Partei „bei drei Prozent und fünfeinhalb Millionen Schulden“ übernommen, auf knapp 26 Prozent geführt „und die Bundespartei vor der Insolvenz gerettet. Ich hab' mir meine Sporen verdient und die Erfolgskurve ist nach oben gegangen“. Das sei nur möglich gewesen, „weil ich und meine Kinder abgesichert waren. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, frei und selbstsicher aufzutreten“.

Als erste Zeugen befragt wurden zwei ehemalige Parteikollegen Straches, die diesem mittels zwei Privatdarlehen finanziell unter die Arme gegriffen hatten. Vor allem der zweite Zeuge – der nach eigenen Angaben seit 25 Jahren mit dem Ex-FPÖ-Chef befreundete Harald Fischl – verteidigte den Angeklagten und stellte diesen als Opfer der FPÖ-Parteiführung dar, die Strache nach dem Ibiza-Skandal fallen gelassen habe und ihm das Geld aus der Lebensversicherung nicht auszahlen wollte. Dabei sei auch ohne Zusatzvereinbarung klar gewesen, dass von 2007 an Strache der Begünstigte der Versicherung sein sollte.

Fischl gab auch einen – subjektiven – Einblick in die Geschehnisse rund um die „Trennung“ zwischen Strache und seiner damaligen Partei, der FPÖ. Demnach sei ein Deal im Raum gestanden sein, bei dem Strache bei Auszahlung der Versicherungssumme sowie für das Behalten seines Facebook-Accounts auf ein politisches Antreten mit eigener Liste verzichten würde. „Die wollten haben, dass er a Ruhe gibt“, so der Zeuge. Vor allem Vertreter der Wiener FPÖ seien dafür gewesen, die Bundespartei habe dies aber nicht gewollt.