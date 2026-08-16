Leitartikel: Wer bezahlt den Preis für die Kinderbetreuung?

Und vielleicht sollte sich nach all der Empörung über Stockers Satz auch die Gesellschaft eine unangenehmere Frage stellen: Was sind uns Kinder tatsächlich wert? Wir beklagen, dass zu wenige von ihnen geboren werden. Zugleich wollen wir Kinder möglichst ohne Auswirkungen auf Unternehmen, Arbeitszeiten, öffentlichen Raum, Nachbarn oder die eigene Lebensführung. Ein schreiendes Kind in der U-Bahn genügt für genervte Blicke. Die Erwartung dahinter: Kinder sollen sich möglichst reibungslos in eine Welt einfügen, die Erwachsene für Erwachsene organisiert haben. Dabei sind Kinder das Gegenteil von reibungslos. Sie werden krank, wenn im Büro Hochbetrieb ist. Sie brauchen Betreuung, wenn die Arbeitszeit länger dauert als der Kindergartentag. Sie haben Ferien, obwohl ihre Eltern arbeiten.

Eine Gesellschaft kann niemandem vorschreiben, Kinder zu bekommen. Sie kann aber entscheiden, welches Signal sie jenen gibt, die darüber nachdenken. Der Stellenwert von Kindern zeigt sich nicht daran, wie oft wir sagen, dass sie unsere Zukunft sind. Sondern daran, wie wir heute mit Eltern und Kindern umgehen.Alle rechnen mit der Familie. Nur den Familien selbst werden solche Rechnungen übel genommen. Und den ­Frauen, die einen Großteil der Rechnung tragen, wird auch noch 2026 erklärt, Kinderbetreuung sei keine unbezahlte Arbeit.