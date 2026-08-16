Ist Europa sicherer als Amerika?

In europäischen Städten wimmelt es von messerschwingenden „Rude Boys“, die einen niederstechen, nur um einem das Handy zu entreißen. Amerika ist voller bewaffneter Gangster und skrupelloser ICE-Agenten. Solche Klischees sind in den sozialen Medien weit verbreitet – auf beiden Seiten des Atlantiks hält man die jeweils andere Seite für gesetzlos.

Doch wie sieht die Wahrheit aus? Der Vergleich von Kriminalitätsstatistiken zwischen verschiedenen Ländern ist bekanntermaßen schwierig. Die Bereitschaft, Straftaten anzuzeigen, variiert von Ort zu Ort, und auch die Definitionen stimmen selten genau überein. Zudem hängen Kriminalitätsraten stark von der Bevölkerungsstruktur eines Gebiets ab: Wenn eine Stadt ein großes Umland umfasst (etwa Staten Island in New York), kann dies dazu führen, dass andere Stadtteile (etwa die Bronx) sicherer erscheinen, als sie tatsächlich sind.