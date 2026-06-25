Budget: Auf Kosten der künftigen Generationen?

Es ist eine Folge der „Koste es, was es wolle“-Politik der vergangenen Jahre sowie unterlassener Pensionsreformen, die dazu beitragen, dass zumindest die, die gesundheitlich dazu in der Lage sind, länger arbeiten. Verhängnisvoller: Es hat zur Folge, dass daneben die budgetären Spielräume für Ausgaben im Sinne nachfolgender Generationen immer kleiner werden.

So wird der Anteil der Ausgaben für „Familie und Jugend“ in den kommenden Jahren ebenso zurückgehen wie jener für „Bildung, Wissenschaft und Forschung“ oder auch der für „Standort, Infrastruktur und Umwelt“. Unterm Strich sieht sich die Regierung hier überall gezwungen, aufgrund der Entwicklungen bei Pensionen und Zinsen besonders stark auf die Bremse zu steigen. Die Familienbeihilfe wird bis einschließlich 2028 eingefroren.

Eingefroren werden auch die Zahlungen für Universitäten und Fachhochschulen – also ausgerechnet für einen Bereich, in dem künftige Fachkräfte ausgebildet werden und es damit auch um Standortsicherung geht. Überhaupt zusammengestutzt werden schließlich Ausgaben im Sinne des Klimaschutzes – trotz des Risikos, dass sich das morgen in Form von größeren Klimakrisenfolgen rächen könnte.