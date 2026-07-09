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Araqchi berät mit Oman und Türkei über Lage am Golf

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Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörterte die Lage
©APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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Der iranische Außenminister Abbas Araqchi erörtert in getrennten Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus dem Oman und der Türkei die jüngsten Entwicklungen in der Region. Im Mittelpunkt der Gespräche stehe insbesondere die Lage in der Straße von Hormuz, teilte Teheran mit. Die Beteiligten betonen demnach die Notwendigkeit, diplomatische Kanäle zu nutzen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. In der Meeresenge war der Schiffsverkehr Donnerstag nahezu zum Erliegen gekommen.

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Lediglich zwei Tanker passierten nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und dem Iran in der Früh Schiffsdaten und Branchenkreisen zufolge die Meeresstraße. Dabei handelte es sich um den unter US-Sanktionen stehenden iranischen Rohöl-Supertanker "Berg 1" sowie den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Chemikalientanker "Well Sail".

Nach den Worten des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz ist sein Land bereit, seine Militäreinsätze gegen den Iran bei Bedarf wieder aufzunehmen - und zwar mit "noch größerer Härte" als zuvor. "Die Armee ist bereit und in Alarmbereitschaft für eine Wiederaufnahme der Kämpfe, um die Luftüberlegenheit zurückzugewinnen und erneut zuzuschlagen", sagte Katz am Donnerstag bei einer Militärzeremonie. Um die Bedrohungen zu beseitigen, werde Israel "wenn nötig auch ein drittes Mal" zuschlagen. "Wenn wir zurückkehren müssen, werden wir zurückkehren - und zwar mit noch größerer Härte", fügte der Minister hinzu.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte bei der Zeremonie, der Iran sei durch die beiden israelischen Militäreinsätze geschwächt. "Die iranische Achse ist schwächer denn je, während Israel stärker denn je ist", erklärte er. "Wir haben bewiesen, dass der lange Arm der israelischen Luftwaffe überall hinreichen kann, vom Jemen bis zum Iran. Dennoch müssen wir auch anerkennen, dass die Operation noch nicht vorbei ist", fügte Netanyahu hinzu.

Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi listens to Iraqi Foreign Minister as they hold a joint press conference following a meeting in Baghdad on June 28, 2026. Iran's foreign minister called on June 28, for the establishment of a security framework with Gulf countries, after Iranian strikes against US bases in the Gulf in retaliation for American attacks. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

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