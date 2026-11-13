Antisemitismus für Oberrabbiner geistliche Herausforderung

Der gebürtige Schweizer Engelmayer ist seit August 2020 Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde in Wien. Zu seinem Nachfolger wurde Yaron Nisenholz bestellt, der bereits in Basel dieses Amt innehatte. Derzeit laufe die Übergabe der Agenden in der IKG. Er wandere mit seiner Familie nach Israel aus, kündigte der scheidende Oberrabbiner an, der auch dort eine Gemeinde übernimmt. Erfreut zeigte er sich über die Wahl von Niesenholz, den er bereits seit 22 Jahren kenne und schätze.

Engelmayer blickt laut eigener Aussage auf "gut sechs Jahre des Wirkens in der Gemeinde, die mich sehr erfüllt haben" zurück. Die Zeit sei von einigen Krisen geprägt gewesen, wie die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg. Aber vor allem der terroristische Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 sei zu einer großen Herausforderung geworden, die nach wie vor anhalte, berichtet er. Dieser habe eine Welle von Antisemitismus ausgelöst, die noch sehr deutlich zu spüren sei.

Mit dem steigenden Antisemitismus sei auch das Rabbinat beschäftigt, bestätigt Engelmayer, denn: "Krisen bringen jede auf ihre Art seelsorgerische Aufgaben mit sich." Zwar gebe es auch die Betreuung durch das psychosoziale Zentrum der IKG Wien, ESRA, aber "meine Aufgabe ist es, 'Erste Hilfe' zu leisten". Die Auswirkungen auf die Gemeinde seien vielfältig. So wechselten Kinder vermehrt von öffentlichen an jüdische Schulen. Manche würden sogar ihre Freunde verlieren aufgrund der Tatsache, jüdisch zu sein.

Wie Engelmayer mit einem deklarierten Antisemiten persönlich im Gespräch umgehen würde? "Zuerst mal würde ich zuhören, erforschen, erfahren, warum er diese Linie hat und was ihn dazu bringt", sagt er. "Und dann hinterfragen und schauen, welche Argumente zu entkräften sind. Welche überhaupt nicht Hand und Fuß haben oder wo man ansetzen kann, um dafür zu sorgen, dass er sich es vielleicht doch anders überlegen möge."

Grundsätzlich blickt Engelmayer auf eine positive Zeit in der Wiener Gemeinde zurück. Trotz der unterschiedlichen Strömungen, die in der IKG unter einem Dach vereint seien, fühlten sich alle Mitglieder miteinander verbunden, berichtet er. Nur so ließen sich Krisen besser bewältigen. Zudem habe das Oberrabbinat etliche Akzente in der Gemeinde gesetzt, eine Aufgabenliste will er seinem Nachfolger Nisenholz aber nicht übergeben: "Er wird seine eigenen Akzente setzen, seine eigenen Projekte umsetzen."