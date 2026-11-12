OÖ Wirtschaftsausicht prüft Vorwurf gegen Orden

Nach anonymen Hinweisen an das Gesundheitsressort, der Orden könnte dem eigenen Spital zu viel verrechnet haben, um mehr Geld vom Land zu lukrieren, "haben wir umgehend die Wirtschaftsaufsicht mit einer Prüfung beauftragt", so Haberlander. "Bei solchen Vorwürfen braucht es volle Transparenz und eine lückenlose Aufklärung. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, muss es selbstverständlich entsprechende Konsequenzen geben. Es darf hier keine Kompromisse geben", sagte sie weiter.

Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner forderte, die Prüfung auf alle Spitalsträger auszuweiten: "Wir wissen schlicht nicht, ob es bei anderen Trägern ähnliche Konstruktionen gibt." Aus Schallmeiners Sicht sind Bund, Länder und Sozialversicherung gemeinsam gefordert, diese Prüfung über die Bundesgesundheitsagentur zu koordinieren, statt sie Bundesland für Bundesland dem Zufall zu überlassen.

Das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" hatte die Vorwürfe am Mittwoch online gestellt. Es beruft sich auf interne Unterlagen aus dem Rechnungswesen der katholischen Gemeinschaft für das Jahr 2024. Die Unterlagen, die die Preise dokumentieren, zu denen sie Medikamente ein- und weiterverkaufte, deuteten auf ein ausgeklügeltes Abrechnungssystem hin, das womöglich über etliche Jahre bestanden habe, so das Magazin. Demnach könnte es um Millionenbeträge gehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die überhöhten Medikamentenpreise könnten die Kosten der Ordenskliniken aufgebläht und somit wohl deren sogenannte Betriebsabgänge vergrößert haben. Einen Großteil der dadurch entstandenen Mehrkosten hätten dann womöglich die Bundesländer getragen - und damit die Steuerzahler und Krankenversicherten (denn die Sozialversicherung finanziert den Spitalsbetrieb der Länder mit, Anm.).