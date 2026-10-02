Andreas Babler: Der SPÖ-Chef unter Druck wie nie zuvor

Vielfach wird auch Bablers Linkskurs als Grund für mangelnde Erfolge genannt. Freilich kann da eher nur die Rhetorik gemeint sein, denn in der Koalition mit ÖVP und NEOS erwies sich der SPÖ-Vorsitzende in erster Linie als Pragmatiker. Dass er dabei auch etliche zentrale linke Inhalte durchboxen konnte wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, einen niedrigeren Spritpreis oder die Bankenabgabe, wird ihm in den eigenen Reihen nicht gedankt, solange die jahrzehntelange Kanzlerpartei in Umfragen zwischen 15 und 17 Prozent herumdümpelt.

Die tiefen Gräben, die die Vorsitz-Schlacht aufgerissen hatte, hätte Babler wohl nur mit einem fulminanten Wahltriumph zuschütten können. Doch wurde es vor eineinhalb Jahren das genaue Gegenteil, das historisch schlechteste Ergebnis der SPÖ bei einer Nationalratswahl. Während das Burgenland aus der Ferne gerne kundtat, warum dies und jenes falsch lief, bemühte sich Doskozils frühere Gefolgschaft aus anderen Ländern, die bei der Vergabe der Regierungsposten leer ausgegangen war, emsig, an Bablers Stuhl zu sägen. War es zunächst Altkanzler Christian Kern, den man darauf setzen wollte, ist es nun Medienmanager Gerhard Zeiler. Dessen Stern sank zwar im Rekordtempo, könnte letztlich aber doch der Schuhlöffel für ein Babler-Aus gewesen sein.

Bisher hat Babler gute Nerven bewiesen und strahlt Durchhaltewillen aus. Das muss einen nicht wundern, hat er sich seine heutige Position doch hart erkämpft. Die Vita des SPÖ-Chefs gleicht einer Aufsteiger-Saga. In eine Arbeiterfamilie hineingeboren, wuchs er in finanziell schwierigen Verhältnissen auf, schmiss später die Schule, verdingte sich als Lagerarbeiter sowie als Zeitsoldat, letzteres ein ebenso ungewöhnliches Detail in seiner Vita wie seine Liebe zur Jagd. Nebenbei war Babler politisch aktiv, in der Sozialistischen Jugend brachte er es bis zum Bundessekretär, selbst dort als Vertreter des linken Flügels.