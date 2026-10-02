2nd Opinion: Die Zeiler-Verschwörung

Man wird das, wenn man die Vorgänge professionell beobachtet, regelmäßig gefragt. Meine Antwort lautet regelmäßig: Ob er der richtige Chef für die österreichische Sozialdemokratie ist, kümmert mich als Mensch, der sich eine Parteimitgliedschaft nie hat vorstellen können, wenig; feststellen muss man aber doch, dass er der rechtmäßig gewählte Parteichef ist, was in einer Demokratie vielleicht nicht ganz unbedeutend ist.

Als Vizekanzler habe ich schon schrägere Figuren amtieren gesehen. Als Kultur- und Medienminister schließlich würde ich mir tatsächlich jemanden wünschen, der im ästhetischen Feinsinn ein bisschen breiter aufgestellt ist, aber ich fand es auch besser, als wir in Salzburg eine Festspielpräsidentin hatten, die vor allem die Kunst liebte und nicht nur das Amt. Man kann es sich eben nicht immer aussuchen. Andererseits: Wann immer sich in der Demokratie jemand meldet und den Anspruch erhebt, es besser zu können, ist er herzlich willkommen, solange er sich dabei an die Regeln hält.