Mittelschicht unter Druck

Bei der Migrationserhebung der Statistik Austria wurde wiederum untersucht, welche Veränderung der persönlichen Lebenssituation in den vergangenen drei Jahren wahrgenommen worden ist.

Ergebnis: Nach formaler Bildung die schlechteste Entwicklung sehen unter allen hierzulande Geborenen die Absolventen einer Berufsbildenden Mittleren Schule (BMS) oder Lehre, also meist Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Sie können der Mittelsicht zugeordnet werden. Bei ihnen orten zwar knapp sechs von zehn keine Veränderung, aber nur 22 Prozent eine Verbesserung und ganze 21 Prozent eine Verschlechterung.

Das sind Extremwerte: Bei Männern und Frauen, die maximal die Pflichtschule besucht haben, berichten ebenso mehr von einer Verbesserung (33 Prozent) und weniger von einer Verschlechterung (17) der persönlichen Lebenssituation wie ungleich stärker noch bei Hochschulabsolventen bzw. Akademikern (44 bzw. 13).