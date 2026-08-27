6 Monate Iran-Krieg: Zwischen Waffenruhe, Wirtschaftskrieg und neuer Eskalation

Wenige Wochen sollte der Krieg im Iran nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump dauern. Am 28. Februar begannen die USA gemeinsam mit Israel die Angriffe auf die Islamische Republik. Sechs Monate später ist von einem schnellen Ende wenig zu sehen. Ein im Juni unterzeichnetes Rahmenabkommen wurde zunächst als diplomatischer Durchbruch gewertet, doch schon wenig später flammte der Konflikt erneut auf.

Aktuell gibt es keine wesentlichen Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das US-Militär bleibt jedoch in der Region präsent. Die Marine setzt eine Seeblockade iranischer Häfen durch, um Teheran von wichtigen Einnahmequellen abzuschneiden. Gleichzeitig unterstützt sie nach US-Angaben Tanker bei der Passage durch die Straße von Hormus.

Ein dauerhafter Waffenstillstand ist nicht erreicht. Seit einer erneuten Eskalation Mitte Juli gibt es auf diplomatischer Ebene keine erkennbaren Fortschritte. Im Iran haben sich inzwischen Politiker durchgesetzt, die Verhandlungen mit den USA skeptisch gegenüberstehen und das Land auf eine erneute militärische Auseinandersetzung vorbereiten wollen. Die Führung in Teheran will die Straße von Hormus weiterhin als Druckmittel nutzen.

Die wirtschaftlichen Folgen sind auch außerhalb der Region spürbar. Die angespannte Lage am Ölmarkt verteuert das Tanken in Deutschland und den USA. Für Trump kommt das zu einem politisch ungünstigen Zeitpunkt: Am 3. November finden in den USA die Kongresswahlen statt.