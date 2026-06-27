Safer Smart Home: HELLA ONYX erfüllt bereits die EU-Cyber-Resilienz-Verordnung

Was beim smarten Türschloss, beim WLAN-Babyphone oder beim Staubsaugroboter inzwischen Alltagsthema ist, gilt zunehmend auch für den Sonnenschutz. Sobald ein Produkt Funksignale sendet oder per App steuerbar ist, ist es ein vernetztes Produkt.

In den vergangenen Jahren haben Sicherheitsforscher wiederholt aufgezeigt, dass sich Funksysteme von Garagentoren, Autoschlüsseln und Smart-Home-Komponenten manipulieren lassen, wenn sie nicht nach aktuellem Stand der Technik verschlüsselt sind. Auch in der Gebäudetechnik sind die Risiken real. Wer Anwesenheitsmuster aus Rollladen-Bewegungen ausliest oder Beschattungssysteme zur Unzeit ansteuert, kann Schaden anrichten. Der EU Cyber Resilience Act ist die regulatorische Antwort auf diese Entwicklung und schafft einen einheitlichen europäischen Standard, der Verbraucher sowie die kritische Infrastruktur schützt.