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Safer Smart Home: HELLA ONYX erfüllt bereits die EU-Cyber-Resilienz-Verordnung

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Die ONYX Steuerung von HELLA ermöglicht die komfortable und sichere Bedienung vernetzter Sonnenschutzsysteme per Smartphone. Cybersicherheit ist dabei Teil der Systemarchitektur.

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Mit der EU-Cyber-Resilienz-Verordnung (CRA) wird digitale Sicherheit zur neuen Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung und damit für die Zulassung und den Verkauf digital vernetzter Produkte in der Europäischen Union. HELLA bietet mit der Sonnenschutzsteuerung ONYX bereits heute eine Lösung, die die Anforderungen der neuen EU-Verordnung erfüllt.

EU-Cyber-Resilienz-Verordnung schafft neue Standards

Was beim smarten Türschloss, beim WLAN-Babyphone oder beim Staubsaugroboter inzwischen Alltagsthema ist, gilt zunehmend auch für den Sonnenschutz. Sobald ein Produkt Funksignale sendet oder per App steuerbar ist, ist es ein vernetztes Produkt.

In den vergangenen Jahren haben Sicherheitsforscher wiederholt aufgezeigt, dass sich Funksysteme von Garagentoren, Autoschlüsseln und Smart-Home-Komponenten manipulieren lassen, wenn sie nicht nach aktuellem Stand der Technik verschlüsselt sind. Auch in der Gebäudetechnik sind die Risiken real. Wer Anwesenheitsmuster aus Rollladen-Bewegungen ausliest oder Beschattungssysteme zur Unzeit ansteuert, kann Schaden anrichten. Der EU Cyber Resilience Act ist die regulatorische Antwort auf diese Entwicklung und schafft einen einheitlichen europäischen Standard, der Verbraucher sowie die kritische Infrastruktur schützt.

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Die Vernetzung von ONYX mit dem Smart Home sorgt im Wohnraum für Komfort und Energieeffizienz. Gesteuert per App oder Funk erfüllt das System dabei die steigenden Anforderungen an Cybersicherheitsstandards.

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Betroffen von der EU-Cyber-Resilienz-Verordnung (2024/2847) sind insbesondere Funksysteme, Apps und sämtliche digitale Steuerungslösungen. Cybersicherheit wird damit auch in der Sonnenschutzbranche zur Voraussetzung für die Zulassung und den Vertrieb von Produkten. Nicht konforme Produkte verlieren künftig ihre CE-Kennzeichnung und dürfen im europäischen Binnenmarkt nicht mehr vertrieben werden.

Für Hersteller und Händler stellt der CRA einen grundlegenden Paradigmenwechsel dar. Planungssicherheit haben sie nur, wenn die Systeme, die sie heute kaufen und verkaufen, auch in Zukunft CE-konform bleiben.

HELLA erfüllt die Anforderungen bereits heute

HELLA erfüllt als führender europäischer Anbieter für Sonnen-, Licht- und Wetterschutzsysteme mit seiner smarten Funksteuerung ONYX schon heute als einer der ersten Hersteller sämtliche Anforderungen des EU Cyber Resilience Act.

„Mit dem Cyber Resilience Act wird die Datensicherheit, die wir seit Jahren für unsere eigene Steuerungsentwicklung als Maßstab definiert haben, zur europäischen Norm. Sicherheit darf bei vernetzten Sonnenschutzsystemen kein Zusatzfeature sein, sondern muss tief im System verankert sein.“

Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der HELLA Gruppe

Sicherheit darf bei vernetzten Sonnenschutzsystemen kein Zusatzfeature sein, sondern muss tief im System verankert sein

Security by Design und Security by Architecture

Die neue Verordnung zwingt Hersteller, die Cybersicherheit ihrer Produkte und Lösungen von Anfang an mitzudenken. Sicherheit muss Teil der Systemarchitektur sein (Security by Design), alle Voreinstellungen ab Werk müssen darauf ausgelegt sein (Security by Default), und sämtliche Produkte mit digitalen Elementen müssen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg aktuell gehalten werden können.

HELLA setzt bei ONYX seit 2008 auf Security by Architecture. Cybersicherheit ist von Beginn an Bestandteil der Systemarchitektur und kein nachträglich ergänztes Add-on.

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Hard- und Software werden bei HELLA selbst hergestellt und laufend weiterentwickelt. Dadurch können Sicherheitsanforderungen, Updates und regulatorische Anpassungen unabhängig umgesetzt und über den gesamten Produktlebenszyklus sichergestellt werden.

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Hard- und Software werden bei HELLA selbst hergestellt und laufend weiterentwickelt. Dadurch können Sicherheitsanforderungen, Updates und regulatorische Anpassungen unabhängig umgesetzt und über den gesamten Produktlebenszyklus sichergestellt werden. Die Lösung verschlüsselt die Kommunikation nach dem aktuellen Stand der Technik und schützt vor Replay-Angriffen.

Darüber hinaus pflegt HELLA für ONYX eine Software Bill of Materials (SBOM), also eine vollständige und transparente Dokumentation aller verwendeten Software-Komponenten und Abhängigkeiten, wie sie der CRA künftig verlangt. Ergänzt wird dies durch einen klar definierten und dokumentierten Update-Mechanismus sowie ein integriertes Schwachstellenmanagement.

Für Endkunden ändert sich mit dem CRA nichts an der täglichen Nutzung. Die Systeme bleiben einfach bedienbar und erfüllen im Hintergrund höchste Sicherheitsstandards für vernetzte Produkte.

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Ob Großobjekt oder Einfamilienhaus: Intelligente Sonnenschutzsysteme von HELLA verbinden Architektur, Komfort und Sicherheit und sind auf die zunehmenden Anforderungen an Cybersicherheit vernetzter Produkte vorbereitet.

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Countdown bis 2027

Bereits ab 11. September 2026 müssen Unternehmen erkannte Sicherheitslücken bei der Agentur für Cybersicherheit der Europäischen Union (ENISA) melden. Ab 11. Dezember 2027 dürfen am europäischen Binnenmarkt nur noch CRA-konforme Produkte in Verkehr gebracht werden. Eine Übergangsfrist für nicht konforme Produkte ist nicht vorgesehen.

Hersteller, Importeure, Händler und Fachbetriebe tragen künftig eine durchgängige Verantwortung entlang der Lieferkette und müssen die Konformität eingesetzter Systeme nachweisen. Für den Handel wird die Wahl der Steuerungssysteme damit zu einer rechtlich relevanten und wirtschaftlich risikobehafteten Entscheidung.

„Händler und Planer benötigen jetzt klare Orientierung, damit sie ihre Projekte zukunftssicher auslegen können. Genau diese Orientierung möchten wir ihnen als innovationsgetriebenes Unternehmen und verlässlicher Partner frühzeitig geben.“

Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der HELLA Gruppe

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