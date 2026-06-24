Space Factory eröffnet: Neuer Meilenstein für den Space Hub Niederösterreich

Im Rahmen einer Pressekonferenz eröffneten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Flughafen-Vorstand Günther Ofner und Michael Moll, Geschäftsführer des ESA Phi-Lab Austria, die neue Space Factory am Flughafen Wien-Schwechat. Die Einrichtung ist Teil des wachsenden Space-Ökosystems rund um den Vienna Airport und soll jungen Unternehmen den Weg von der Idee zum marktfähigen Produkt erleichtern.

„Wir konzentrieren uns auf jene Felder, in denen wir besser sind als andere und in denen wir auch in herausfordernden Zeiten weiter wachsen können. Dazu zählt vor allem die Luft- und Raumfahrt“, betonte Johanna Mikl-Leitner.