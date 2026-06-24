90.000 Euro für die Flachgauer Tafel

Sportlicher Ehrgeiz und soziales Engagement prägten das Biogena Golf Charity Turnier 2026 auf Gut Altentann in Salzburg. Bei der Veranstaltung am 11. Juni kamen insgesamt 90.000 Euro zugunsten der Flachgauer Tafel zusammen. Die Organisation unterstützt armutsbetroffene Menschen im Flachgau mit geretteten Lebensmitteln.

Charity-Turnier im Zeichen der Solidarität

Das Turnier fand im Rahmen der Aktivitäten der Biogena One World Foundation statt, die bis 2026 unter dem Namen Nutrition for Life Foundation bekannt war. Unternehmerinnen und Unternehmer, Partner, Spitzensportler sowie Unterstützerinnen und Unterstützer traten gemeinsam an, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Prominente Sportler auf Gut Altentann

Für sportliche Aufmerksamkeit sorgten auch bekannte Teilnehmer aus dem österreichischen Spitzensport. Unter anderem gingen Eishockey-Nationalspieler Thomas Raffl sowie die ehemaligen Ski-Stars Thomas Sykora und Philipp Schörghofer auf dem Leading Golf Course Gut Altentann an den Start. Ein Hole-in-One-Wettbewerb brachte zusätzliche Spannung auf den Platz. BMW Frey stellte dafür einen MINI als Sonderpreis bereit, der perfekte Schlag gelang jedoch nicht.

Tombola und Versteigerungen erhöhen Spendensumme

Ein wesentlicher Teil des Spendenergebnisses wurde beim Abendprogramm erzielt. Neben einer Charity-Tombola standen mehrere Versteigerungen auf dem Programm. Versteigert wurden zwei besondere Erlebnisse sowie ein Kunstwerk des Salzburger Künstlers Jürgen Fux. Die Ziehung der Tombolagewinnerinnen und -gewinner übernahm Immobilienunternehmerin Marlies Muhr. Musikalisch begleitet wurde der Abend von der Live-Band Less Affair, ergänzt durch eine Weinverkostung des Weinguts Schloss Thaller.

Flachgauer Tafel sieht wichtige Unterstützung

Bei der Flachgauer Tafel ist die Freude über die Unterstützung groß. Geschäftsführerin Sandra Wendlinger betont: „Die Flachgauer Tafel bedankt sich von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung durch das Biogena Golf Charity Turnier 2026. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für unsere Organisation von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch in Zukunft sicherzustellen.“

Die Flachgauer Tafel versorgt derzeit mit rund 220 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwa 1.800 armutsbetroffene Menschen im Flachgau. Im Jahr 2025 konnten laut Organisation mehr als 370 Tonnen einwandfreier Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt und verteilt werden. Die Spendengelder werden unter anderem für laufende Ausgaben wie Mieten der drei Ausgabestellen, Energie, Versicherungen, Treibstoff für Lieferfahrzeuge und weitere Betriebskosten benötigt.

Dank für regionale Hilfe

Auch Obmann Johann Schmidinger zeigt sich dankbar: „Wir sind überwältigt und zutiefst dankbar für diese großartige Unterstützung. Die Spendensumme von 90.000 Euro ist für die Flachgauer Tafel von unschätzbarem Wert und hilft uns dabei, unsere tägliche Arbeit für armutsbetroffene Menschen in unserer Region fortzuführen.“

Stefan Klinglmair, COO von Biogena, verweist auf die gemeinsame Leistung der Beteiligten. Der Spendenerlös von 90.000 Euro spreche für die Community und zeige, was möglich sei, wenn viele Menschen einen Beitrag leisten. Zugleich betont er die langfristige Wirkung der Stiftung: Die Biogena One World Stiftung habe mittlerweile mehr als 850.000 Euro für gemeinnützige Projekte und Organisationen gesammelt.

Zahlreiche Partner unterstützen das Turnier

Ermöglicht wurde das Charity-Turnier durch zahlreiche Sponsoren und Partner. Zu den Hauptsponsoren zählten die Wiener Städtische Versicherung gemeinsam mit der Umberio Gruppe, Teampool, Zürich Versicherung, Luksch und die Goldakademie. Weitere Partner waren unter anderem die Sport Business Gruppe, Alumero, Albus, Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, adplace, The Travel Birds, Dreikant, Karres, BMW Frey, Salzachblume, Dr. Tschinkel, Padelbase, Gahleitner, Infracom sowie Golfhouse Salzburg.

Mit dem Biogena Golf Charity Turnier setzt die Biogena One World Foundation ein Zeichen für regionale Solidarität und unterstützt die Arbeit der Flachgauer Tafel in einer Zeit, in der soziale Einrichtungen laut Organisation besonders auf Spenden angewiesen sind.