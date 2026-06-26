Royal Jordanian feiert Comeback in Wien

Mit einem exklusiven Launch-Event wurde die neue Direktverbindung von Royal Jordanian zwischen Wien und Amman gefeiert. Die nationale Fluglinie Jordaniens verbindet die beiden Städte ab sofort wieder viermal wöchentlich nonstop und stärkt damit die internationale Anbindung des Flughafens Wien.
Ein Abend im Zeichen Jordaniens
Anlässlich der Wiederaufnahme der Direktverbindung zwischen Wien und Amman lud Royal Jordanian Airlines am 25. Juni zu einem besonderen Launch-Event ins K47 in Wien. Die Gäste erwartete ein Abend mit jordanischer Kulinarik, einer Weinverkostung sowie zeitgenössischer Tanzkunst, der die kulturelle Vielfalt des Haschemitischen Königreichs erlebbar machte.
Neue Direktverbindung stärkt Wien
Bereits am Vortag wurde die neue Flugverbindung am Flughafen Wien offiziell eröffnet. Royal Jordanian verbindet Wien ab sofort wieder viermal pro Woche mit der jordanischen Hauptstadt Amman. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320neo mit WLAN an Bord.
„Die Rückkehr von Royal Jordanian nach Wien knüpft an eine besondere Erfolgsgeschichte an. Bereits vor rund 50 Jahren nahm die Airline ihre ersten Flüge zwischen Wien und Amman auf“, betonte Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Die Verbindung stärke sowohl den Wirtschafts- und Tourismusstandort als auch die internationale Anbindung des Flughafens.
Jordanien als Reiseziel im Fokus
Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian Airlines, unterstrich die Bedeutung der neuen Strecke für den Ausbau des europäischen Streckennetzes: „Diese neue Route wird dazu beitragen, Jordanien im österreichischen Markt noch stärker als attraktive Tourismusdestination zu positionieren.“
Die Direktverbindung ist Teil der Initiative „ExploRJordan“, mit der Royal Jordanian das Land international als Reiseziel positionieren möchte. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die Felsenstadt Petra, die Wüstenlandschaft Wadi Rum sowie das Tote Meer.
Der Abend bot den Gästen die Gelegenheit, die neue Verbindung nicht nur als Flugroute, sondern auch als kulturelle Brücke zwischen Österreich und Jordanien kennenzulernen.