Royal Jordanian feiert Comeback in Wien

Bereits am Vortag wurde die neue Flugverbindung am Flughafen Wien offiziell eröffnet. Royal Jordanian verbindet Wien ab sofort wieder viermal pro Woche mit der jordanischen Hauptstadt Amman. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320neo mit WLAN an Bord.

„Die Rückkehr von Royal Jordanian nach Wien knüpft an eine besondere Erfolgsgeschichte an. Bereits vor rund 50 Jahren nahm die Airline ihre ersten Flüge zwischen Wien und Amman auf“, betonte Flughafen-Wien-Vorstand Julian Jäger. Die Verbindung stärke sowohl den Wirtschafts- und Tourismusstandort als auch die internationale Anbindung des Flughafens.