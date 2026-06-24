Special Olympics Sommerspiele 2026 starten in Wien

Wien wird Ende Juni 2026 zum Zentrum eines der größten inklusiven Sportereignisse Österreichs. Von 25. bis 30. Juni finden in der Bundeshauptstadt die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele statt. Mit 1.800 Athlet, 600 Trainer, 800 Volunteers und Bewerben in 19 Sportarten werden die Spiele zum größten Event in der Geschichte von Special Olympics Österreich.

Auch internationale Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Ungarn sind bei den Sommerspielen in Wien vertreten. Die Bewerbe sind kostenlos zugänglich und sollen Besucher die Möglichkeit geben, die sportliche Vielfalt und den inklusiven Charakter der Veranstaltung mitzuerleben.

Österreichische Lotterien als langjähriger Partner

Die Österreichischen Lotterien begleiten Special Olympics Österreich seit dessen Gründung im Jahr 1993 und sind bei den Sommerspielen 2026 als Bronze-Partner beteiligt. Als langjähriger Partner des Sports verweisen die Lotterien auf die Bedeutung von Respekt, Chancengerechtigkeit und Akzeptanz. Der Sport soll dabei eine verbindende Rolle einnehmen.

„Die Special Olympics stehen für Mut, Begeisterung und gelebte Inklusion. Diese Bewegung nachhaltig zu stärken, ist für uns eine klare Verantwortung und eine große Freude“, sagt Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien.

Sport als Zeichen für Teilhabe und Würde

Die Special-Olympics-Bewegung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark entwickelt. Heute sind weltweit 5,5 Millionen Sportler in mehr als 190 Ländern Teil von Special Olympics. In Österreich gehören rund 2.500 Sportler zu Special Olympics Österreich. Die Wettkämpfe stehen dabei nicht nur für sportliche Leistung, sondern auch für Teilhabe, Stolz und Würde. Das Motto der Bewegung bringt diesen Anspruch auf den Punkt: „Ich will gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen!“