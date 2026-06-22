Volvo übernimmt Sky Corridor am Flughafen Wien: Markenpräsenz auf 300 Quadratmetern

Volvo Car Austria hat die Werbefläche „Sky Corridor" am Flughafen Wien für ein Jahr gebucht. Auf rund 300 Quadratmetern im Transitbereich des Terminals präsentiert das Unternehmen seine Modellpalette, eingebettet in Motive skandinavischer Landschaft, und kommuniziert Markenwerte wie Sicherheit, Design und Elektromobilität.

Volvo-Markenwelt im Transitbereich

Der Sky Corridor befindet sich im Transitbereich des Flughafenterminals. Volvo Car Austria richtet sich mit dem Auftritt an Reisende, Geschäftsleute sowie Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die den Bereich täglich passieren.

Magdalena Ebmer, Head of Volvo Car Austria & Commercial Director, begründet die Standortwahl: „Der Flughafen Wien ist einer der sichtbarsten Mobilitätsorte Österreichs und damit ein idealer Standort, um Volvo als moderne, progressive Premium-Marke erlebbar zu machen. Mit dem Branding des Sky Corridor schaffen wir über ein ganzes Jahr hinweg starke Präsenz bei einer Zielgruppe, die Mobilität, Qualität und Innovation besonders bewusst wahrnimmt."

Johannes Schroll, Head of Consumer Experience, Marketing und PR bei Volvo Car Austria, hebt den strategischen Aspekt der Kampagne hervor: „Volvo ist eine etablierte Automobilmarke mit klar definierten Werten wie Sicherheit und Nachhaltigkeit sowie einem strategischen Bekenntnis zur Elektromobilität. Gerade deshalb ist der Sky Corridor für uns eine ideale Plattform, um unsere Markenbekanntheit weiter zu stärken und gleichzeitig unser umfassendes Modellportfolio im Kontext unserer schwedischen Herkunft eindrucksvoll zu inszenieren."

Flughafen Wien: 100.000 Passagiere täglich

Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, verweist auf die Reichweite des Standorts: rund 100.000 Passagiere täglich und etwa 40 Millionen Werbekontakte pro Jahr. Der Flughafen sei damit einer der reichweitenstärksten Kommunikationsstandorte Österreichs und biete internationalen Marken Zugang zu einem „kaufkräftigen, mobilen und globalen Publikum".

Volvo Car Austria schätzt, mit dem Sky Corridor über die Laufzeit von zwölf Monaten 24 Millionen Sichtkontakte zu erzielen.

Digitale Außenwerbung im Premiumumfeld

Beatrice Cox-Riesenfelder, Leiterin Airport Media der Flughafen Wien AG, verweist auf die Aufmerksamkeit von Reisenden als wesentlichen Faktor: „Flughafenwerbung erreicht Menschen in einem besonderen Moment: auf Reisen, in Bewegung und mit hoher Aufmerksamkeit für neue Eindrücke." Neben klassischen Großflächen setzt die Kampagne auf digitale Screens und DOOH-Konzepte (Digital Out-of-Home).

Für die Konzeption und Umsetzung zeichnen neben Volvo Car Austria und Airport Media der Flughafen Wien AG die Mediaagentur Initiative sowie die Kreativagentur Havas verantwortlich.