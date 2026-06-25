35 Jahre Temmel, Seywald & Partner: Jubiläum im Zeichen des Aufbruchs

Gastgeber Wilfried Seywald blickte in seiner Begrüßung auf die vergangenen Jahrzehnte der Agenturgeschichte zurück – von den Anfängen rund um die österreichische EU-Beitrittskampagne bis zu den aktuellen Herausforderungen durch KI und den Wandel der Medienlandschaft.

„Land in Sicht“ sei heute nicht nur das Motto des Abends, sondern auch eine Verpflichtung, neue Wege zu gehen. Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen seien Kontinuität, Innovationskraft und langfristige Beziehungen entscheidend für nachhaltigen Erfolg.