35 Jahre Temmel, Seywald & Partner: Jubiläum im Zeichen des Aufbruchs

Mit einem Fest unter dem Motto „Land in Sicht“ feierten Temmel, Seywald & Partner ihr 35-jähriges Bestehen. Mehr als 150 Gäste aus Wirtschaft, Medien und dem langjährigen Kundenkreis blickten gemeinsam auf die Entwicklung der Kommunikationsbranche und auf die Zukunft der PR.
„Land in Sicht“ zum 35-jährigen Jubiläum
Im Red Radisson Rooftop Hotel feierten Temmel, Seywald & Partner am Dienstagabend ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Unter dem Motto „Land in Sicht“ folgten mehr als 150 Kund, Partner, Freund und Mitarbeiter der Einladung und nutzten den Abend für persönlichen Austausch und Networking.
Kommunikation im Wandel
Gastgeber Wilfried Seywald blickte in seiner Begrüßung auf die vergangenen Jahrzehnte der Agenturgeschichte zurück – von den Anfängen rund um die österreichische EU-Beitrittskampagne bis zu den aktuellen Herausforderungen durch KI und den Wandel der Medienlandschaft.
„Land in Sicht“ sei heute nicht nur das Motto des Abends, sondern auch eine Verpflichtung, neue Wege zu gehen. Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen seien Kontinuität, Innovationskraft und langfristige Beziehungen entscheidend für nachhaltigen Erfolg.
Langjährige Wegbegleiter feierten mit
Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Kund, Partner und Wegbegleiter der Agentur, darunter Thomas Gindele (DHK), Gernot Schöbitz (Fundermax), Georg Salcher (Consultatio), Stefan Prochaska und Wilfried Opetnik, Peter Schentler (Horváth), Leo Stollwitzer (Club Carinthia), Thomas Jiresch (Palmira Capital), Wolfgang Berger und Angelika Kiessling-Kranzelmayer (Pendl & Piswanger), Elisabeth Ohandjanians (Liechtenstein Bank), Jochen Ressel (Souveräner Malteser Orden), Brigitte Sauer (S+B), Helmut Schoba (VGN Medien Holding), Peter Fritz (ORF) sowie Günther Strobl („Der Standard“).
Der Jubiläumsabend bot den passenden Rahmen, um 35 Jahre strategische Kommunikationsberatung zu würdigen und gemeinsam den Blick auf die Zukunft der Branche zu richten.