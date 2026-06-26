20 Jahre „WEST4MEDIA“: Emmy-prämierte Produktionsagentur feiert Jubiläum

Mit einem Fest im Motto am Fluss feierte „WEST4MEDIA“ sein 20-jähriges Bestehen. Zahlreiche Wegbegleiter aus Medien, Wirtschaft und Kultur würdigten gemeinsam mit den Gründern Alexander Strohmer und Werner Eksler zwei Jahrzehnte erfolgreicher Film- und Bewegtbildproduktion.
Jubiläum über den Dächern Wiens
Zum 20. Firmenjubiläum lud „WEST4MEDIA“ auf das Oberdeck des Motto am Fluss. Freunde und Partner sowie Persönlichkeiten aus der Medien- und Wirtschaftswelt folgten der Einladung von Alexander Strohmer und Werner Eksler und feierten gemeinsam zwei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte.
Zwei Jahrzehnte Bewegtbild auf höchstem Niveau
Mit zwei Emmy Awards, Gold in Montreux sowie einer Gold-Auszeichnung bei den World Media Awards in Hamburg zählt „WEST4MEDIA“ heute zu den erfolgreichsten Film- und Produktionsagenturen Österreichs.
„20 Jahre am Markt zu bestehen, ist in der österreichischen Film- und Medienbranche alles andere als selbstverständlich. Viele Filmproduktionen geben nach einigen Jahren wieder auf. Umso stolzer sind wir, dass wir das 20 Jahre lang erfolgreich geschafft haben“, sagte Alexander Strohmer.
Auch Werner Eksler blickte auf die Entwicklung der Branche zurück: „Geblieben ist die Freude daran, gute Geschichten zu erzählen – und der Anspruch, jedes Projekt so zu behandeln, als wäre es unser wichtigstes.“
Zahlreiche Wegbegleiter feierten mit
Zu den Gratulant zählten unter anderem „Alle Achtung“-Frontman Christian Stani, die Moderatorin Alina Zellhofer und Oliver Polzer, Regisseur Michael Kögler, Ex-Tennisprofi Stefan Koubek sowie Personalberater Florens Eblinger.
Neben der beeindruckenden Auszeichnungsliste blickt die Agentur auch auf langjährige Kundenbeziehungen zurück. Zu den Auftraggebern zählen unter anderem ORF, ServusTV, Red Bull Media House, OMV, ÖBB, Wiener Linien, „STRABAG“, voestalpine und „CANAL+“.
Der Jubiläumsabend bot den passenden Rahmen, um auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte zurückzublicken und gemeinsam auf die Zukunft der österreichischen Film- und Medienbranche anzustoßen.