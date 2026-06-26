20 Jahre „WEST4MEDIA“: Emmy-prämierte Produktionsagentur feiert Jubiläum

Mit zwei Emmy Awards, Gold in Montreux sowie einer Gold-Auszeichnung bei den World Media Awards in Hamburg zählt „WEST4MEDIA“ heute zu den erfolgreichsten Film- und Produktionsagenturen Österreichs.

„20 Jahre am Markt zu bestehen, ist in der österreichischen Film- und Medienbranche alles andere als selbstverständlich. Viele Filmproduktionen geben nach einigen Jahren wieder auf. Umso stolzer sind wir, dass wir das 20 Jahre lang erfolgreich geschafft haben“, sagte Alexander Strohmer.

Auch Werner Eksler blickte auf die Entwicklung der Branche zurück: „Geblieben ist die Freude daran, gute Geschichten zu erzählen – und der Anspruch, jedes Projekt so zu behandeln, als wäre es unser wichtigstes.“