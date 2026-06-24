Erneuerbare Energien als Schlüssel zur strategischen Souveränität

Bei der fünften Ausgabe von „INNOVATION IM DIALOG“ stand die Frage im Mittelpunkt, wie Europa durch erneuerbare Energien seine strategische Unabhängigkeit stärken kann.
Hochkarätiger Austausch über die Energiezukunft
Am 23. Juni 2026 versammelten sich Expert, Entscheidungsträger und Interessierte zur fünften Ausgabe von „INNOVATION IM DIALOG“. Unter dem Titel „Strategische Souveränität durch erneuerbare Energien“ widmete sich die Veranstaltung einer der zentralen Zukunftsfragen Europas: Wie kann durch den Ausbau erneuerbarer Energien mehr Unabhängigkeit, Resilienz und Versorgungssicherheit geschaffen werden?
Erneuerbare Resilienz im Fokus
Nach einer einführenden Keynote stand eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde im Mittelpunkt des Abends. Die Expert beleuchteten die Herausforderungen und Chancen der Energiewende und diskutierten, wie Europa und Österreich ihre strategische Souveränität stärken können.
Im Fokus standen dabei die Bedeutung erneuerbarer Energien für wirtschaftliche Stabilität, die Verringerung von Abhängigkeiten sowie die Frage, wie der Übergang von kurzfristigem Krisenmanagement zu langfristig tragfähigen Lösungen gelingen kann.
Plattform für Zukunftsdialog
„INNOVATION IM DIALOG“ bot einmal mehr Raum für den Austausch unterschiedlicher Perspektiven und zeigte die zentrale Rolle von Innovation, Technologie und nachhaltiger Energieversorgung für die Zukunft Europas auf. Die Veranstaltung machte deutlich, dass erneuerbare Energien nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern zunehmend auch zu einem entscheidenden Faktor für strategische Resilienz und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit werden.