Erneuerbare Energien als Schlüssel zur strategischen Souveränität

Nach einer einführenden Keynote stand eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde im Mittelpunkt des Abends. Die Expert beleuchteten die Herausforderungen und Chancen der Energiewende und diskutierten, wie Europa und Österreich ihre strategische Souveränität stärken können.

Im Fokus standen dabei die Bedeutung erneuerbarer Energien für wirtschaftliche Stabilität, die Verringerung von Abhängigkeiten sowie die Frage, wie der Übergang von kurzfristigem Krisenmanagement zu langfristig tragfähigen Lösungen gelingen kann.