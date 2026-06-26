Kunst trifft Wirtschaft: NÖKU lud zum Vernetzungstreffen und verabschiedete Paul Gessl

Im Rahmen der Veranstaltung wurde NÖKU-Geschäftsführer Paul A. Gessl nach mehr als 26 Jahren an der Spitze der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft feierlich verabschiedet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich für sein langjähriges Engagement und unterstrich die Bedeutung von Kunst und Kultur sowie den Anspruch, möglichst vielen Menschen den Zugang dazu zu ermöglichen.

Paul A. Gessl zog Bilanz über die Entwicklung der NÖKU: „Die NÖKU steht heute für künstlerische Vielfalt, wirtschaftliche Stärke und Planungssicherheit sowie für gesellschaftliche Relevanz.“ Die Mission „Kunst und Kultur brauchen unternehmerisches Denken – unternehmerisches Denken braucht Kultur“ sei in den vergangenen Jahrzehnten konsequent gelebt worden.