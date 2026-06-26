Kunst trifft Wirtschaft: NÖKU lud zum Vernetzungstreffen und verabschiedete Paul Gessl

Mehr als 700 Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik folgten der Einladung der NÖKU zum Vernetzungstreffen „Kunst trifft Wirtschaft“ in die Glanzstoff St. Pölten. Im Mittelpunkt des Abends standen der Austausch zwischen den Branchen sowie die feierliche Verabschiedung von NÖKU-Geschäftsführer Paul A. Gessl.
Begegnung von Kultur und Wirtschaft
Die Glanzstoff St. Pölten bildete am 24. Juni den stimmungsvollen Rahmen für das Vernetzungstreffen „Kunst trifft Wirtschaft“. Mehr als 700 Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Wirtschaft. Durch den Abend führte ORF-Kulturjournalistin Teresa Vogl, die Begrüßung übernahm Glanzstoff-Eigentümer Cornelius Grupp.
Würdigung für Paul A. Gessl
Im Rahmen der Veranstaltung wurde NÖKU-Geschäftsführer Paul A. Gessl nach mehr als 26 Jahren an der Spitze der Niederösterreichischen Kulturwirtschaft feierlich verabschiedet. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bedankte sich für sein langjähriges Engagement und unterstrich die Bedeutung von Kunst und Kultur sowie den Anspruch, möglichst vielen Menschen den Zugang dazu zu ermöglichen.
Paul A. Gessl zog Bilanz über die Entwicklung der NÖKU: „Die NÖKU steht heute für künstlerische Vielfalt, wirtschaftliche Stärke und Planungssicherheit sowie für gesellschaftliche Relevanz.“ Die Mission „Kunst und Kultur brauchen unternehmerisches Denken – unternehmerisches Denken braucht Kultur“ sei in den vergangenen Jahrzehnten konsequent gelebt worden.
Hochkarätige Impulse
In kurzen Impulsvorträgen gaben namhafte Persönlichkeiten Einblicke in ihre Sicht auf Kunst und Gesellschaft. Maria Happel sprach über die Frage, ob Theater die Welt verändern könne, Marie Rötzer über anspruchsvolle Theaterarbeit in Wien und St. Pölten. Eva Schlegel widmete sich neuen Perspektiven und der Bedeutung veränderter Sehgewohnheiten, Ulrike Sych hob die verbindende Kraft der Musik hervor und Sarah Wedl-Wilson betonte die Rolle von Kunst und Kultur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Prominente Gäste und Vernetzung
Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Landtagspräsident Karl Wilfing, Ernst Woller, Helga Krismer, Indra Collini, Matthias Stadler, Carmen Jeitler-Cincelli, Sergei Dogadin, Gabriela Benesch, Martin Haselböck, HK Gruber, Sabine Haag, Karl Hohenlohe, Christoph Thun-Hohenstein, Michael Sturminger, Karl-Heinz Strauss, Michael Strugl, Heinrich Schaller, Thomas Salzer, Günther Ofner sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik.
Beim anschließenden Ausklang mit regionalen Spezialitäten und Weinen bot der Abend viel Raum für persönliche Gespräche und neue Kooperationen. Das Vernetzungstreffen machte einmal mehr deutlich, wie eng Kunst, Kultur und Wirtschaft miteinander verbunden sind und welche Impulse aus diesem Dialog entstehen können.