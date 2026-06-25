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Sommerfest mit Beachfeeling: NTS lud an die Neue Donau

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Mit Sand unter den Füßen, sommerlichen Beats und entspanntem Networking feierte NTS den Sommerauftakt im Vienna City Beach Club. Im Mittelpunkt standen persönliche Begegnungen und der Austausch in lockerer Atmosphäre.

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Sommerabend am Wasser

Der Vienna City Beach Club an der Neuen Donau bot die passende Kulisse für das diesjährige NTS Sommerfest. Zahlreiche Gäste aus der NTS Community folgten der Einladung und genossen einen entspannten Abend mit Strandfeeling, erfrischenden Drinks und kulinarischen Highlights.

Persönlicher Austausch im Mittelpunkt

Nach der Begrüßung durch Thomas Hausegger, Managing Director Österreich, sowie Michael Frischauf, Territory Manager Wien, Niederösterreich & Burgenland, stand vor allem eines im Mittelpunkt: das persönliche Wiedersehen und der Austausch abseits des Arbeitsalltags.

Networking in entspannter Atmosphäre

Ganz nach dem Motto „RELAX, WE CARE“ wurde der Vienna City Beach Club für einen Abend zum Treffpunkt der NTS Community. In ungezwungener Atmosphäre klang der Sommerabend mit Networking, guten Gesprächen und einem gemeinsamen Blick auf die kommenden Projekte aus.

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