Neuroth in Concert: Bewusstsein schaffen, welche Rolle gutes Hören für die Lebensqualität spielt

Mit dem Premieren-Event von „Neuroth in Concert“ im Kammermusiksaal des Congress Graz eröffnete Neuroth den Grazer Stopp der „HörVerstehen-Tour 2026“. Der Hörakustik-Spezialist rückte dabei das bewusste Erleben von Klang, Musik und gutem Hören in den Mittelpunkt.

Die Initiative machte bis 3. Juli in Graz Station. Bei freiem Eintritt bot Neuroth Live-Konzerte und einen Rahmen, in dem Hören bewusst wahrgenommen und neu entdeckt werden konnte. Ziel der österreichweiten Tour war es, stärker auf die Bedeutung guten Hörens für Lebensqualität, Begegnung und Verstehen aufmerksam zu machen.

Bewusstsein für gutes Hören

„Unser Hörsinn spielt eine entscheidende, aber oft unterschätzte Rolle für unsere Gesundheit. Mit einem außergewöhnlichen Musikerlebnis möchten wir emotional auf das Thema Hören aufmerksam machen“, sagt Lukas Schinko, CEO von Neuroth.

Nach einem Sektempfang erlebten die Besucherinnen und Besucher ein einstündiges Live-Konzert bei freiem Eintritt. Unter den Gästen waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesundheit, darunter Landesrätin Claudia Holzer in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek, Josef Harb, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK Steiermark, sowie Sparkassenvorstand Georg Bucher.

Musikalische Reise im Congress Graz

Gestaltet wurde das Hörerlebnis von Künstlerinnen und Künstlern aus der österreichischen Musikszene. Zu den Mitwirkenden zählten unter anderem Sängerin Saskia Merle, Violinistin Mia Nova, Pianist Pavel Kachnov und Bernd Lanner.

Das Programm reichte von Klassik über Popularmusik bis zu modernen Stilen. Zu hören waren unter anderem Wolfgang Amadeus Mozarts „Menuett“, Bernd Lanners „Landler“, Antonio Vivaldis „Der Sturm“ sowie „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens.

Hörberatung und kostenlose Hörtests

Bei einem abschließenden Get-together hatten die Gäste Gelegenheit, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und das musikalische Erlebnis nachwirken zu lassen. Vor Ort stand auch Neuroth-Hörakustik-Experte Manfred Mikovits für Hörberatungen und kostenlose Hörtests zur Verfügung.

„Musik verbindet, genauso wie das Hören“, resümiert Mikovits. „Unser Konzerterlebnis ist nicht nur ein Geschenk an alle unsere Kundinnen und Kunden in der Region, sondern richtet sich an alle Menschen, denen Hören wichtig ist und die Musik schätzen.“